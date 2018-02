Avis aux médias - 2 % du budget pour les arts et la culture - Manifestation de la Coalition La culture, le coeur du Québec devant l'Assemblée nationale







MONTRÉAL, le 12 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Les membres de la Coalition La culture, le coeur du Québec (CCCQ) vont manifester devant l'Assemblée nationale du Québec pour rappeler au gouvernement leur demande en faveur d'un réinvestissement massif en arts et en culture et ce, dès le prochain budget.

La CCCQ, qui a dévoilé un mémoire économique au soutien de ses revendications la semaine dernière, veut maintenir la pression sur le gouvernement et sensibiliser la population au sous-financement dont les arts et la culture sont victimes depuis des années, à l'importance de ces secteurs dans l'économie québécoise et à la nécessité d'y réinvestir.

Les porte-parole pour les médias seront :

Mme Christine Bouchard, directrice générale, En piste - regroupement national des arts du cirque

M. Gilles Charland, directeur général, Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l'image et du son (AQTIS)

DATE : mercredi le 14 février 2018



HEURE : 12h00



LIEU : Devant l'édifice de l'Assemblée nationale

Colline parlementaire à Québec

À propos de la CCCQ

La Coalition La culture, le coeur du Québec est née le 14 février 2017 pour protester du fait qu'aucun représentant de la culture n'était invité au Rendez-vous national de la main-d'oeuvre ni à siéger à la Commission des partenaires du marché du travail. Menée par un comité directeur composé des représentants de 11 organismes membres, elle regroupe à ce jour 44 organismes représentant quelque 150 000 artistes, artisans et travailleurs culturels de tous les secteurs des arts et de la culture. Par cette Coalition, le milieu culturel s'unit pour militer en faveur de meilleures conditions pour les ressources humaines en culture.

Source :

LE COMITÉ DIRECTEUR DE LA CCCQ

Christine Bouchard | En Piste - regroupement national des arts du cirque

Gilles Charland | Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l'image et du son

Fabienne Cabado | Regroupement québécois de la danse

Louise Chapados | Conseil des métiers d'art du Québec

Bastien Gilbert | Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec

Isabelle L'Italien | Conseil québécois des arts médiatiques

Sylvie Meste | Conseil québécois du théâtre

Franck Michel | Culture Montérégie

Sonia Pelletier | Regroupement des arts interdisciplinaires du Québec

Julie-Anne Richard | Réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis

Dominic Trudel |Conseil québécois de la musique

