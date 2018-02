La Nuit blanche au MAC : Leonard Cohen, la collection et atelier de création







MONTRÉAL, le 12 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Pour la 15e édition de la Nuit blanche à Montréal, le MAC propose un éventail d'activités dans une atmosphère conviviale. Au programme : trois expositions, un atelier de création ainsi que des médiateurs en salle pour répondre aux questions des visiteurs. Petits et grands pourront profiter de leur visite pour découvrir les expositions sur Leonard Cohen et la collection du MAC, en plus de laisser s'exprimer leur créativité lors d'un atelier de création inspiré de ce grand auteur-compositeur et homme de lettres. Le Restaurant du MAC offrira également toute une gamme de boissons chaudes pour vous faire oublier les intempéries de l'hiver! En cette nuit énergisante, toutes les activités au MAC sont offertes gratuitement, de 18 h à 2 h.

Leonard Cohen : Une brèche en toute chose / A Crack in Everything

Présentée par CBC/Radio-Canada, l'exposition Leonard Cohen : Une brèche en toute chose/A Crack in Everything est inscrite dans la programmation officielle des activités du 375e anniversaire de Montréal. Inspirée de l'univers, des grands thèmes de la vie et de l'oeuvre de Leonard Cohen, elle est la première exposition à être entièrement consacrée à l'imaginaire et à l'héritage de cette icône planétaire montréalaise.

En plus des oeuvres créées spécialement pour l'occasion par une quarantaine d'artistes, l'exposition comprend des environnements multimédias novateurs dans lesquels sont reprises et interprétées les chansons de Cohen, et sont examinés ses documents d'archives (écrits, dessins et enregistrements produits sur une période de cinquante ans). Six salles sont consacrées à la célébration critique, à l'hommage affectueux et, un an après son décès, à la commémoration paisible d'une grande réussite artistique et d'une vie inspirante.

Collection du MAC : C'est ainsi qu'entre la lumière

La question de la lumière comme sujet et matériau est vaste, puisqu'elle exige de repenser l'art dans ses dimensions les plus fondamentales. Condition essentielle de l'apparition, la lumière se pose logiquement au coeur des pratiques et techniques. À la fois sujet de réflexion, de représentation et condition de perception de toute oeuvre, la lumière est un paramètre signifiant dans la démarche de certains artistes, qu'il convient d'interroger.

Ce tableau de la collection rassemble des oeuvres d'artistes québécois et canadiens, majoritairement des peintres, autour d'un ensemble de questions qui leur ont été posées : Comment la lumière entre-t-elle dans votre travail? Comment habite-t-elle votre démarche? Marie-Claire Blais, Jérôme Bouchard, Olivia Boudreau, Michel Daigneault, Pierre Dorion, Nicolas Lachance, Stéphane La Rue, Rita Letendre, Elizabeth McIntosh, Yann Pocreau, Leopold Plotek, Monique Régimbald-Zeiber, Marc Séguin, Claude Tousignant et Janet Werner se sont penchés sur ces interrogations. Leurs réponses, intégrées dans le parcours de l'exposition, permettent de mettre en perspective la singularité de leurs approches.

Collection du MAC : Le regard écoute

Cette exposition est conçue à la manière d'une conversation qui solliciterait l'attention auditive du visiteur, même si la majorité des propositions rassemblées dans ce nouveau tableau de la collection s'avèrent invisibles à l'oreille, mais audibles au regard. La présentation rassemble des oeuvres réalisées par Yves Gaucher, Pascal Grandmaison, Barbara Steinman et Takis, qui accordent une place manifeste aux registres optique et haptique du verbe « écouter ». Considérant le rythme comme une propriété essentielle de la forme, considérant le bruit, tout comme le silence, comme appartenant à l'espace, cette exposition est un geste qui vise le questionnement de ces territoires.

C'est ainsi qu'entre la lumière et Le regard écoute font partie de Tableau* d'une exposition, un cycle d'expositions évolutif développé à partir des oeuvres de la collection, dont l'objectif est de créer des dialogues inédits entre les oeuvres historiques et les nouvelles acquisitions, entre les nombreux médiums et les artistes de diverses générations.

Atelier de création - Un poème pour Cohen

Inspirés de l'univers et de l'oeuvre de Leonard Cohen, les participants à cet atelier d'écriture et de dessin seront invités à imaginer et illustrer un poème dédié à ce grand auteur-compositeur et homme de lettres.

18 h à minuit

Médiateurs en salles

Pour bonifier votre expérience des expositions, pour répondre à vos questions et donner davantage d'informations sur les oeuvres, les artistes et les expositions, des médiateurs du Musée seront présents dans les salles d'expositions de 20 h 30 à minuit. N'hésitez pas à leur parler!

Prenez une pause au Restaurant du MAC

Situé au premier étage du Musée, le restaurant du MAC vous proposera une variété de bouchées et de boissons chaudes afin de réchauffer les coeurs et éveiller les esprits!

Remerciements

En lien avec l'exposition sur Leonard Cohen, le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) tient à remercier en tout premier lieu Leonard Cohen, qui a généreusement donné, de son vivant, son accord à la conception de cette exposition. Le MAC remercie également la famille et l'entourage de Cohen, qui ont été d'un important soutien à la mise sur pied de cette exposition, notamment Robert Kory, Adam Cohen et Lorca Cohen.

Le MAC est heureux de s'associer dans le cadre de l'exposition à des partenaires institutionnels d'ici qui ont généreusement contribué à sa production. Ainsi, le Musée remercie chaleureusement CBC/Radio-Canada, présentateur de l'exposition et créateur de contenu exclusif dans le cadre de l'exposition. CBC/Radio-Canada a également rendu ses archives disponibles gracieusement aux artistes dans la création de leur oeuvre.

Le MAC salue ses partenaires associés à l'exposition : DeSerres, Aéroports de Montréal (ADM) et la Société de transport de Montréal (STM).

Des partenaires co-commissaires ont fourni un précis appui dans la mise sur pied de l'exposition. Le MAC remercie l'Office national du film du Canada (ONF) qui a également rendu l'ensemble de ses archives disponibles aux artistes. L'oeuvreI Heard There Was a Secret Chord est une création de Daily tous les jours, coproduite par le Musée d'art contemporain de Montréal, l'Office national du film du Canada et Daily tous les jours. La série de spectacles Leonard Cohen : 5 concerts / 5 albums est réalisée en collaboration avec POP Montréal.

Le MAC remercie Sony Music et Sony ATV pour l'octroi des droits de chansons et de matériel d'archives vidéos de Leonard Cohen aux artistes et dans le cadre de l'exposition.

Le Musée souligne par ailleurs l'apport de partenaires qui ont soutenu directement la création de certaines oeuvres des artistes : le Goethe-Institut (Candice Breitz), Spotify (Daily tous les jours), Audio Z (George Fok), le Consulat général d'Israël à Montréal et la Swiss Foundation for Culture, Society and Press (Ari Folman), ainsi que Lytro et WITHIN (Zach Richter).

Le MAC est une société d'État subventionnée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec et il bénéficie de la participation financière du ministère du Patrimoine canadien et du Conseil des arts du Canada. Le MAC remercie également ses partenaires Loto-Québec et Ubisoft Montréal, ainsi que ses partenaires médias La Presse et Publicité sauvage.

Enfin, le Musée souhaite sincèrement remercier pour leur généreux appui la Fondation Azrieli, la Fondation de la famille Stephen et Lillian Vineberg, Nick Tedeschi et Sal Guerrera, ainsi que la Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman.

En lien avec Tableau* d'une exposition, le Musée remercie le ministère de la Culture et des Communications du Québec pour une subvention obtenue dans le cadre du Programme de soutien aux expositions permanentes permettant la réalisation de ce projet.

Musée d'art contemporain de Montréal

Situé au coeur du Quartier des spectacles, le Musée d'art contemporain de Montréal fait vibrer l'art actuel au centre de la vie montréalaise et québécoise. Lieu vivant, le MAC assure, depuis plus de cinquante ans, la rencontre entre les artistes locaux et internationaux, leurs oeuvres et un public toujours plus vaste ; lieu de découvertes, le Musée propose aux visiteurs des expériences sans cesse renouvelées, souvent inattendues et saisissantes. Le MAC présente des expositions temporaires consacrées à des artistes actuels - pertinents et marquants - qui sont des témoins privilégiés de notre société, de même que des expositions d'oeuvres puisées dans la riche collection permanente qu'abrite l'institution. Ici, toutes les formes d'expression sont possibles : oeuvres numériques et sonores, installations, peintures, sculptures, oeuvres immatérielles, et autres. Offrant un éventail d'activités éducatives qui familiarisent le grand public avec l'art contemporain, le MAC est aussi l'instigateur de performances artistiques uniques et d'événements festifs. Voilà une fenêtre ouverte sur mille expressions d'avant-garde qui font rayonner l'art dans la ville et dans le monde.

