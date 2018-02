Corporation Pétroles Parkland annonce la date de publication des résultats du quatrième trimestre et de la fin de l'année 2017







CALGARY, Alberta, 12 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Corporation Pétroles Parkland (« Parkland ») (TSX:PKI), le plus grand marchand indépendant de carburant et de produits pétroliers au Canada et l'un des marchands qui connaît la croissance la plus rapide en Amérique du Nord dans cette industrie, révélera ses résultats du quatrième trimestre et de la fin de l'année 2017 le 1er mars 2018, après la clôture des marchés. Le 2 mars 2018 à 6 h 30 HNR (8 h 30, HNE), elle organisera une webdiffusion et une conférence téléphonique pour discuter des résultats.



Pour participer à la conférence par téléphone, composez le numéro sans frais suivant : 1-844-889-7784 (numéro de conférence : 5199228). Pour accéder aux diapositives de la conférence Web, utilisez le lien suivant : https://edge.media-server.com/m6/p/3yuts8ba. Veuillez ouvrir votre session environ 10 minutes avant le début de la conférence.

L'enregistrement de la webdiffusion sera accessible deux heures après la fin de la conférence. Le lien indiqué ci-dessus restera actif pendant un an, et l'enregistrement sera également accessible au www.parkland.ca.

Les états financiers, ainsi que le rapport de gestion de Parkland seront publiés au www.parkland.ca et sur SEDAR dès qu'ils seront disponibles.

À PROPOS DE LA CORPORATION PÉTROLES PARKLAND

Parkland distribue de l'essence, du diesel, du propane, des lubrifiants, du mazout et d'autres produits pétroliers de haute qualité aux automobilistes, entreprises, foyers et clients-grossistes au Canada et aux États-Unis. Notre mission est d'être le partenaire de choix de nos clients et fournisseurs. Pour y parvenir, nous établissons des relations durables au moyen d'un service exceptionnel, de notre grande fiabilité, de nos mesures de sécurité strictes et de notre professionnalisme.

Nous nous distinguons par notre capacité à fournir aux clients un accès fiable à du carburant et à des produits pétroliers en mettant à profit nos réseaux de relations d'approvisionnement, d'infrastructures de stockage et de transporteurs ferroviaires et routiers tiers afin de réagir rapidement en cas d'interruption d'approvisionnement afin de protéger nos clients.

POUR EN SAVOIR PLUS

Renseignements aux investisseurs Renseignements aux médias Ben Brooks Annie Cuerrier Vice-président, trésorerie et

relations avec les investisseurs Directrice, communications

d'entreprise 403-567-2534 403-567-2579 Ben.Brooks@parkland.ca Annie.Cuerrier@parkland.ca

