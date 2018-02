Invitation à un évènement de presse - Campagne majeure : plus grand don jamais versé à la Fondation du CHUM







MONTRÉAL, le 12 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La Fondation du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) convie les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle elle annoncera le plus grand don reçu depuis sa création en 1998. Il s'agit d'un tournant important dans sa campagne majeure de financement « Donnons-nous le meilleur de la santé ».

La présidente et directrice générale de la Fondation du CHUM, madame Julie Chaurette, le président-directeur général du CHUM et du CHU Sainte-Justine, Dr Fabrice Brunet, le président du Cabinet de la campagne majeure de financement de la Fondation du CHUM, Me Daniel Johnson, et le donateur, président et chef de la direction de l'une des plus importantes entreprises québécoises, prendront la parole lors de cet évènement de presse.

AIDE-MÉMOIRE



Quand : Mardi 13 février 2018 à 16 h



Qui : Mme Julie Chaurette, PDG de la Fondation du CHUM

Dr Fabrice Brunet, PDG du CHUM et du CHU Sainte-Justine

Donateur, président et chef de la direction de l'une des plus importantes entreprises québécoises

Me Daniel Johnson, président du Cabinet de la campagne majeure de financement de la Fondation du CHUM

M. Claude Meunier, porte-parole bénévole de la Fondation du CHUM (en vidéo)





Où : Atrium Saint-Denis

Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)

990, rue Saint-Denis

Nous vous prions de confirmer votre présence auprès de Raphaëlle Lauture de la Fondation du CHUM.

