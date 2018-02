Le Réseau des instances régionales de concertation (IRC) sur la persévérance scolaire et la réussite éducative salue l'annonce du gouvernement d'un investissement additionnel de 4 millions $ pour la persévérance scolaire et la réussite éducative au Québec







MONTRÉAL, le 12 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le Réseau des instances régionales de concertation (IRC) sur la persévérance scolaire et la réussite éducative du Québec se réjouit de l'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement du Québec d'un investissement de 4 millions $ supplémentaires accordée aux IRC du Québec. C'est le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx, qui en a fait l'annonce ce lundi lors du lancement des Journées de la persévérance scolaire à l'école Amos à Montréal.

« Les IRC se réjouissent tout particulièrement que le gouvernement reconnaisse leur capacité à mobiliser les divers acteurs concernés par la persévérance scolaire et la réussite éducative. Cette enveloppe permettra assurément à l'ensemble des IRC du Québec de poursuivre le développement de partenariats et de projets répondant aux besoins des communautés et de s'adapter aux défis spécifiques de leur territoire » affirme Mme Zoé Bergeron, coordonnatrice au développement du Réseau des IRC du Québec.

À propos des Instances régionales de concertation (IRC) sur la persévérance scolaire et la réussite éducative du Québec

Les Instances régionales de concertation (IRC) sur la persévérance scolaire et la réussite éducative du Québec sont nées d'une volonté commune d'un ensemble de partenaires intersectoriels et interordres de soutenir la lutte au décrochage scolaire sur leur territoire. Elles sont riches d'un savoir-faire, d'une expertise reconnue et d'une capacité indéniable à mobiliser les forces vives d'un milieu en faveur de la persévérance scolaire et de la réussite éducative. Les Instances régionales de concertation agissent collectivement depuis 2005 au sein d'un espace interrégional pour maintenir la persévérance scolaire et la réussite éducative à un haut niveau de priorité, créer une communauté de pratique permettant de favoriser le transfert de connaissances et pour développer une vision commune en matière de prévention de l'abandon scolaire.

SOURCE Réseau des Instances régionales de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative du Québec

