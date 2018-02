Lutter contre la désinformation - Lancement du projet #30 secondes avant d'y croire







MONTRÉAL, le 12 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le 15 février 2018, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) lance officiellement un programme visant à sensibiliser les étudiants du 2e cycle du secondaire au phénomène des fausses nouvelles. Ce lancement sera l'occasion de rencontrer les artisans de ce projet ainsi que des journalistes bénévoles.

Où : le bar L'Escogriffe, 4467 rue St-Denis, à Montréal.

Quand : le 15 février 2018, de 17h à 19h.

La formation « #30 secondes avant d'y croire » s'adresse aux élèves de 13 à 17 ans. Elle est donnée, bénévolement, par des journalistes professionnels, membres de la FPJQ, dans des écoles de différentes régions du Québec.

Cette activité d'une heure vise à développer les réflexes des élèves afin qu'ils puissent repérer les fausses nouvelles et mesurer leur impact sur la société, et dans leur vie. L'objectif est de les aider à développer leur sens critique, notamment quand ils fréquentent les réseaux sociaux, puisqu'il s'agit souvent de leur première source d'information.

La FPJQ souhaite aussi sensibiliser les jeunes au rôle d'une presse responsable. Les journalistes qui se rendront dans les écoles sont donc invités à parler de leur travail et des principes qui les guident quotidiennement dans leur cueillette d'informations.

Formation des journalistes

Puisque les journalistes ne sont pas des enseignants, ils doivent être bien préparés avant de se rendre dans les écoles et se familiariser avec les outils pédagogiques élaborés par un comité spécial de la FPJQ.

La FPJQ a déjà offert une première session de formation cet automne et la prochaine aura lieu le 17 février 2018. Déjà, une cinquantaine de journalistes de partout au Québec ont manifesté leur intérêt à participer au projet #30 secondes avant d'y croire.

Inscriptions

Les journalistes, enseignants et écoles intéressés à participer à ce projet peuvent s'inscrire sur le site www.30secondes.org. Le site web donne une bonne idée du contenu de la formation.

À propos

Le projet #30 secondes avant d'y croire est une initiative de la FPJQ en collaboration avec l'Agence Science-Presse et a reçu une subvention de 19 000$ du ministère de l'Éducation, du Loisir et des Sports. Le comité spécial de la FPJQ responsable de ce projet est formé de Line Pagé, Eve Beaudin, Jeff Yates, Jose-Nadia Drouin, Pascal Lapointe et Jean-Thomas Léveillé.

