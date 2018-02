Invitation aux médias - Lancement du 6e festival Montréal joue

Les Bibliothèques de Montréal, en collaboration avec le Groupe Banque TD, invitent les représentants des médias au lancement du festival Montréal joue. Montréal joue et ses partenaires offriront, pendant 16 jours, plus de 300 activités et...





Globitex, une société du groupe Globitex établie à Gibraltar, est fière d'annoncer que son offre publique de jetons GBX de Globitex, équivalent de 7 millions d'euros, s'est épuisée en l'espace de 24 heures atteignant son plafond globale absolue,...





JA Solar Holdings Co., Ltd. (« JA Solar »), l'un des plus grands fabricants au monde de produits solaires, annonce aujourd'hui l'expédition de modules vers le projet d'énergie solaire Ashalim de 250 MW, le plus vaste projet à des fins commerciales...





Neptune Technologies & Bioressources inc. (« Neptune ») et Tetra Bio-Pharma Inc. (« Tetra ») ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente de codéveloppement, de commercialisation et de mise en marché de produits à base d'huiles de...





Le Nouvel An chinois est devenu l'un des temps forts du tourisme mondial. Selon les estimations de l'Académie chinoise du tourisme et Ctrip, environ 6,5 millions de Chinois se rendront à l'étranger lors de la fête du printemps, un record. Le secteur...