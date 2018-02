Journées de la persévérance scolaire - Ensemble, posons des gestes pour aider les jeunes de tous âges à persévérer







QUÉBEC, le 12 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Vos gestes, un + pour leur réussite, c'est sur ce thème que se déroule la 12e édition des Journées de la persévérance scolaire, jusqu'au 16 février. La persévérance scolaire, c'est l'affaire de toutes et de tous. Une multitude de gestes peuvent être posés par chacune et chacun d'entre nous pour aider les élèves de tous âges à persévérer.

« Que ce soit les amis, les parents, le personnel du réseau scolaire, les employeurs ou l'ensemble des acteurs locaux et régionaux, nous pouvons tous faire une différence dans le parcours scolaire des jeunes et des adultes. Profitons de cette semaine pour les encourager et leur démontrer que nous croyons en eux. Soyons un « + » dans leur réussite éducative. », a déclaré le président de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ), M. Alain Fortier.

« Trouver un modèle inspirant peut avoir un impact réel sur le parcours d'une ou d'un élève. J'invite donc tous les élèves à regarder autour d'eux pour identifier cette personne pouvant représenter cette source d'inspiration, de motivation et d'appel au dépassement. Et j'invite chacun d'entre nous à réaliser que nous pouvons être un modèle de persévérance et d'engagement pour une ou un élève de notre entourage. », a ajouté M. Fortier.

À l'occasion des Journées de la persévérance scolaire, plusieurs activités sont organisées, notamment par les commissions scolaires, partout au Québec. La FCSQ est fière d'appuyer ces initiatives de mobilisation pour favoriser la réussite éducative et elle encourage la population à y participer.

La Fédération des commissions scolaires du Québec regroupe la vaste majorité des commissions scolaires francophones du Québec ainsi que la Commission scolaire du Littoral. Les commissions scolaires sont des gouvernements locaux qui veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. Elles offrent aussi des services efficaces et essentiels, notamment en matière de ressources humaines et de ressources matérielles et financières. De plus, les commissions scolaires ont la responsabilité de répartir équitablement les ressources entre leurs établissements et de rendre accessible, en tout temps, un transport scolaire sécuritaire.

Twitter : @fcsq

SOURCE Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)

Communiqué envoyé le 12 février 2018 à 15:57 et diffusé par :