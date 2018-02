Projet d'investissement de 250 M$ de Rio Tinto à Saguenay - Un message fort de confiance envers le savoir-faire et l'expertise des travailleurs de la région







SAGUENAY, QC, le 12 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le groupe Aluminium de Rio Tinto a annoncé ce matin la réalisation d'un projet d'investissement évalué à 250 millions de dollars, lequel permettra de prolonger jusqu'en 2030 les activités de la raffinerie d'alumine Vaudreuil, située dans l'arrondissement de Jonquière à Saguenay.

Citations :

« Aujourd'hui, c'est un grand jour pour les 1?000 employés de l'usine Vaudreuil au Saguenay dont les emplois sont consolidés, mais aussi pour l'ensemble de l'industrie québécoise de l'aluminium et pour tout le Québec. Dans notre monde globalisé et de plus en plus compétitif, l'innovation doit être présente dans tous les secteurs et aux quatre coins du Québec. C'est pourquoi notre gouvernement mise sur l'émergence de nouveaux secteurs d'expertise, notamment à l'aide des pôles d'innovation, tout en soutenant les projets de modernisation des entreprises qui sont traditionnellement présentes en régions. C'est de cette façon que nous aurons des régions dynamiques qui contribuent pleinement à un nouveau Québec, fort et prospère. »

Philippe Couillard, premier ministre du Québec

« Lors du Sommet économique régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous nous étions engagés à collaborer avec Rio Tinto afin de maintenir les opérations de l'usine Vaudreuil. Nous respectons nos engagements, et je peux vous assurer que nous continuerons d'être présents pour les soutenir dans leurs démarches menant à la réalisation d'autres projets structurants au Saguenay-Lac-Saint-Jean et partout au Québec. Notre aluminium se démarque notamment parce qu'il est produit avec une énergie propre : l'hydroélectricité. Il constitue sans contredit un métal d'avenir et nous entendons poursuivre notre appui à l'ensemble de la chaîne de valeur québécoise de l'aluminium. »

Serge Simard, député de Dubuc et adjoint parlementaire du premier ministre pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Rio Tinto a investi, à ce jour, plus de 35 millions de dollars afin de réaliser les études de faisabilité concernant le projet Vaudreuil au-delà de 2022, lequel vise la prolongation des activités de la raffinerie d'alumine Vaudreuil , mise en service en 1936 dans l'arrondissement de Jonquière à Saguenay.

au-delà de 2022, lequel vise la prolongation des activités de la , mise en service en 1936 dans l'arrondissement de Jonquière à Saguenay. La Stratégie québécoise de développement de l'aluminium s'articule autour de trois axes, qui consistent à mettre en place un environnement favorable à la transformation de l'aluminium, à renforcer l'ensemble de la filière québécoise et à assurer la compétitivité des entreprises de l'industrie. Le Québec est le premier État à mettre en place une stratégie complète visant la croissance et le rayonnement de tous les maillons de la chaîne de valeur de l'aluminium.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Communiqué envoyé le 12 février 2018 à 15:22 et diffusé par :