La GRC de Calgary et de Nanton poursuit son enquête sur le meurtre d'Adrienne McColl







NANTON, AB, le 12 févr. 2018 /CNW/ - Ce samedi 17 février 2018, il y aura 16 ans qu'Adrienne McColl a été trouvée assassinée dans le champ d'un éleveur, à huit kilomètres à l'extérieur de Nanton et à environ 85 kilomètres au sud de Calgary. La jeune femme, qui avait 21 ans à l'époque, a été vue en vie pour la dernière fois aux alentours de la Saint-Valentin en 2002.

La police enquête sur cet homicide depuis le jour où le corps d'Adrienne a été découvert par un éleveur qui gardait un troupeau et les enquêteurs ne ménagent aucun effort en vue de pouvoir accuser la ou les personnes responsables de son meurtre.

Les membres du Groupe des crimes majeurs de la GRC, qui est situé à Calgary, font le suivi des renseignements qu'ils ont récemment obtenus au sujet de l'enquête et réexaminent ceux qu'ils possédaient déjà. De nouvelles technologies permettent de tirer de nouveaux renseignements des éléments de preuve liés à cette affaire. Ces nouveaux renseignements ont déjà permis de faire avancer l'enquête grâce à des moyens qui n'existaient pas avant l'arrivée des nouvelles technologies. Les enquêteurs espèrent donc pouvoir présenter bientôt ces éléments de preuve en cour lors du procès de la ou des personnes qui ont assassiné Adrienne McColl il y a 16 ans.

Bien que l'enquête avance lentement, les résultats sont néanmoins positifs. Les enquêteurs sont convaincus qu'ils sont sur le point d'obtenir les réponses à leurs dernières questions. Ceci signifie que le jour où la ou les personnes responsables du meurtre d'Adrienne seront appréhendées et accusées en conséquence se rapproche de plus en plus.

La résolution de cette enquête repose sur ceux qui savent comment Adrienne est morte. La police est convaincue que des membres du public possèdent les réponses aux questions en suspens et qu'il suffit que ces renseignements soient transmis aux enquêteurs. Ceci exige des efforts non seulement de la part de la police, mais aussi du public et de la communauté où vivait Adrienne pour s'assurer que son ou ses meurtriers sont appréhendés et traduits en justice.

Si vous avez des renseignements au sujet du meurtre d'Adrienne McColl, veuillez communiquer avec la GRC, votre service de police ou Échec au crime au 1 800 222?8477 (TIPS).

