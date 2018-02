Infrastructures communautaires - Plus de 555 000 $ pour aider la communauté de Kitcisakik







KITCISAKIK, QC, le 12 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement du Québec est heureux d'attribuer une aide financière de plus de 155 000 $ pour la construction d'une toiture permanente pour la patinoire de Kitcisakik, en plus d'annoncer un investissement de 400 000 $ pour la rénovation de maisons de la communauté algonquine.

Le ministre responsable des Affaires autochtones, Geoffrey Kelley, a profité de sa visite à la patinoire de Kitcisakik pour confirmer le financement de 155 456 $, dont les sommes proviennent du Fonds d'initiatives autochtones III, par son volet Infrastructure communautaire. La patinoire est un endroit très prisé par les membres de la communauté et elle représente un lieu significatif et rassembleur. La toiture permanente permettra aux joueuses et joueurs ainsi qu'aux spectateurs de profiter de la patinoire, et ce, malgré les intempéries, en plus de diminuer les frais d'entretien et de déneigement.

Cet investissement est le prolongement d'une action gouvernementale déjà amorcée pour améliorer la qualité de vie des membres de la communauté de Kitcisakik. En effet, le ministre Geoffrey Kelley a également profité de son passage dans la région pour annoncer, au nom de la ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation, Lise Thériault, une bonification de 400 000 $ du Programme spécial de rénovation de maisons de la communauté algonquine de Kitcisakik, lancé en 2009 par la Société d'habitation du Québec. Cette augmentation de l'aide financière vise à poursuivre la rénovation de l'ensemble des maisons de la communauté. Ce soutien répond à l'une des mesures prévues dans le Plan d'action gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits (2017-2022).

Citations :

« Ces investissements majeurs visant la construction d'une toiture permanente pour la patinoire de Kitcisakik ainsi que la rénovation de maisons est une excellente nouvelle qui améliorera la qualité de vie des membres de la communauté. Les nombreux bienfaits associés à la pratique régulière de sports, d'activités physiques et de loisirs ne sont plus à démontrer, et je me réjouis que la population de Kitcisakik puisse profiter d'infrastructures de premier plan qui répondent à leurs besoins. »

Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« La construction d'une toiture à la patinoire est un atout majeur pour la communauté de Kitcisakik. Il s'agit d'un investissement qui permettra de rendre accessible un lieu rassembleur, peu importe les saisons. De plus, je me réjouis de l'aide apporté pour la rénovation des maisons de la communauté. Ce chantier est essentiel pour le bien-être de ses membres. »

Guy Bourgeois, député d'Abitibi-Est

« La toiture permanente que nous nous employons à construire favorisera une connectivité entre les membres de la communauté qui partagent une même passion : le hockey. L'été, le printemps et l'automne, la patinoire couverte pourra également être utilisée pour des festins, des jeux, des soirées dansantes, des bingos et autres activités et rassemblements communautaires. Par ce financement, la qualité de vie de tous les Kitcisakiinniks en ressort enrichie. »

Geoffrey Kelley, ministre responsable des Affaires autochtones

« Cet investissement en habitation témoigne de l'importance que nous accordons à la question du logement au Québec, et particulièrement de la volonté du Gouvernement du Québec d'aider la communauté de Kitcisakik. L'aide financière vise à rénover des habitations qui en ont grand besoin pour ainsi permettre à des familles de Kitcisakik d'améliorer leurs conditions de vie. »

Lise Thériault, ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation

Faits saillants :

Le chantier représente des investissements totaux de 463 456 $, dont 231 000 proviennent de Développement économique Canada , 17 000 de la MRC de La Vallée-de-l'Or et 60 000 du conseil de bande.

Entre 2009 et 2021, le Gouvernement du Québec aura investi près de 4 millions de dollars pour rénover ou agrandir l'ensemble des maisons de la communauté.

Kitcisakik est une petite communauté autochtone de 430 personnes, sans statut de réserve, située en Abitibi-Témiscaminque sur des terres publiques. Au total, elle compte environ 90 habitations.

