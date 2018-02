Wuliangye adresse ses meilleurs voeux au monde entier à l'occasion du Nouvel An







CHENGDU, Chine, 12 février 2018 /PRNewswire/ -- Le Nouvel An chinois approche à grands pas. Le Nouvel An chinois, ou la fête du printemps, est un festival de plus de 4000 ans qui est le plus prisé par les Chinois, car il marque la fin de l'année écoulée et le commencement d'une nouvelle année de paix et de bonheur.

À cette occasion, une marque chinoise de spiritueux, Wuliangye, adresse ses meilleurs voeux au monde entier. L'année 2018 marque le 40e anniversaire de la réforme et de l'ouverture de la Chine. Le Nouvel An chinois s'est globalisé et est devenu un événement mondial à mesure que la Chine a étendu son influence internationale. Des entreprises chinoises exceptionnelles, représentées par Wuliangye, ont accueilli, comme elles ne l'avaient jamais fait avant, des citoyens du monde entier pour célébrer ce jour spécial et leur souhaiter une bonne année.

Wuliangye est un géant reconnu de production chinoise d'alcool possédant une culture de marque séculaire. Son message du Nouvel An, qui a été entendu aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie, au Canada, en Corée du Sud, au Japon, en Australie et à Hong Kong, ne vise pas seulement à souhaiter les meilleurs voeux, mais également à être une carte de visite de marques chinoises haut de gamme. Nous espérons que davantage d'excellentes entreprises comme Wuliangye rendront le monde plus paisible et plus beau.

Photo : https://tinyurl.com/yag2p8k6

