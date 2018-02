Programme d'infrastructures Québec-Municipalités - Inauguration de la nouvelle caserne de pompiers de Sayabec







SAYABEC, QC, le 12 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'avoir contribué à la construction de la nouvelle caserne de pompiers de Sayabec. Cette infrastructure permet à la fois de répondre aux attentes du milieu et d'offrir aux employés un environnement sécuritaire et conforme aux normes en vigueur.

Le ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas?Saint?Laurent, M. Jean D'Amour, le maire de Sayabec, M. Marcel Belzile, et le préfet de la MRC de La Matapédia, Mme Chantale Lavoie, ont procédé aujourd'hui à l'inauguration du nouveau bâtiment municipal. Le ministre a profité de l'occasion pour annoncer la contribution financière de plus de 347 000 $ du gouvernement du Québec à la réalisation de ce projet. La Municipalité a complété le financement, pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant près de 535 000 $.

Citations :

« Partout au Québec, le personnel en sécurité incendie fait preuve d'un engagement quotidien qu'il importe de saluer. En investissant dans cette nouvelle infrastructure moderne, notre gouvernement a contribué au mieux-être des employés municipaux qui y travaillent. Je suis fier de ce soutien financier qui permet d'assurer la continuité des services au bénéfice des citoyens de Sayabec et des environs. »

Jean D'Amour, ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas?Saint?Laurent

« Le gouvernement du Québec investit dans toutes les régions pour assurer leur vitalité et leur développement. Il s'agit d'une priorité qui se traduit notamment par un soutien aux municipalités dans la concrétisation de leurs projets d'infrastructures publiques. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« Grâce à l'importante somme octroyée dans le cadre du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités, nous pouvons offrir des infrastructures solides et un service d'incendie répondant efficacement aux besoins des citoyens de Sayabec et de la MRC de La Matapédia. »

Marcel Belzile, maire de Sayabec

« La MRC de La Matapédia est heureuse de la contribution financière du gouvernement du Québec à la Municipalité de Sayabec pour la construction d'une toute nouvelle caserne. Grâce à ce partenariat, le service de protection incendie et d'organisation de secours de la MRC est maintenant locataire d'espaces modernes qui facilitent les interventions sur le terrain ainsi que la formation des pompiers volontaires. »

Chantale Lavoie, préfet de la MRC de La Matapédia

Faits saillants :

D'une superficie de plus de 2 800 pieds carrés, la caserne de deux étages comporte notamment trois portes de garage, un espace pour l'administration, une salle de conférence ainsi que des espaces de vie pour les pompiers.

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) - volet Réfection et construction des infrastructures municipales (RECIM), qui permet aux municipalités de réaliser des projets de construction, de mise aux normes, de réhabilitation, de conversion ou de réfection d'infrastructures municipales propres à assurer la pérennité des services aux citoyens.

En vertu de ce programme, le coût maximal admissible du projet a été établi à 534 600 $. La contribution financière du gouvernement du Québec s'élève à 347 490 $.

Le Plan québécois des infrastructures 2017-2027 prévoit des investissements de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT). En ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, ce sont 15 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

