Opération retour à l'école : 22 ans d'engagement pour la réussite des jeunes de la métropole







MONTRÉAL, le 12 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est engagée depuis près de 22 ans pour la persévérance scolaire des jeunes à Montréal. Grâce au programme Opération retour à l'école, ce sont plus de 4 200 hommes et femmes d'affaires qui sont « retournés » à l'école pour partager leur parcours professionnel et leurs passions auprès de jeunes du secondaire.

« Les rencontres entre les jeunes et des gens d'affaires ont pour but d'encourager la réussite scolaire et la détermination. La persévérance scolaire est l'un des principaux leviers pour le bon développement de notre économie. Grâce à la mobilisation du milieu des affaires, mais également des écoles du secondaire qui participent au programme, nous sommes heureux de constater que le taux de diplomation progresse d'année en année », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Des efforts sont cependant encore à fournir en matière de réussite scolaire à Montréal et au Québec. Nos jeunes ont besoin de soutien et d'encouragements. Il est très motivant pour eux d'entendre des professionnels issus de divers milieux et secteurs d'activité », a souligné M. Michel Leblanc.

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, la Chambre a également le plaisir de recevoir à sa tribune Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

« Je tiens à remercier nos partenaires pour leur implication dans ce programme ainsi que les écoles et les conférenciers qui, chaque année, aident un peu plus les jeunes Québécoises et Québécois. J'encourage de nouvelles écoles et conférenciers à prendre part à la 22e édition du programme, car ensemble, nous pouvons faire une différence pour nos jeunes », a conclu M. Leblanc.

Si vous désirez vous impliquer au sein du programme Opération retour à l'école en tant qu'école participante, veuillez remplir le formulaire suivant : ici.

Si vous désirez vous impliquer au sein du programme Opération retour à l'école en tant que conférencier, veuillez remplir le formulaire suivant : ici

À propos de l'Opération retour à l'école

Le programme Opération retour à l'école est rendu possible grâce au soutien financier de Montréal Relève, mais également grâce à un partenariat avec Intact bélairdirect, le CN, les CPA et Pomerleau. L'Opération retour à l'école est réalisée en collaboration avec les partenaires associatifs Academos, Fusion jeunesse et Réseau réussite Montréal.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient sur des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

