Invitation aux médias - Conférence de presse de la ministre Charbonneau







QUÉBEC, le 12 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, Mme Francine Charbonneau, invite les représentants des médias à une conférence de presse où elle fera une annonce concernant la mise en place du Règlement concernant les modalités d'utilisation de mécanismes de surveillance par un usager hébergé dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette, et de la ministre déléguée aux Transports et députée de Chauveau, Mme Véronyque Tremblay.

DATE : 13 février 2018



HEURE : 10 h



LIEU : Centre d'hébergement Champlain-des-Montagnes

Hall de la cafétéria

791, rue Sherwood

Québec (Québec) G2N 1X7

