Fasken se joint à un important groupe juridique sur les chaînes de blocs







TORONTO, le 12 févr. 2018 /CNW/ - Fasken est l'un des premiers membres fondateurs du Global Legal Blockchain Consortium (GLBC) (disponible uniquement en anglais), le groupe à but non lucratif qui se place en position d'influencer les normes et la gouvernance pour l'adoption de la technologie des chaînes de blocs (blockchain) dans le secteur juridique.

Dans le cadre du processus de sélection du GLBC, les cabinets doivent présenter des exemples d'utilisation efficace des chaînes de blocs dans le secteur du droit. Les membres du GLBC siègeront à des comités pour élaborer des politiques relativement à une chaîne de blocs en droit fondée sur les permissions et ils administreront le contrôle de tous les privilèges connexes. Parmi les autres membres se trouvent BakerHostetler, IBM et Integra.

« Nous sommes heureux de faire partie des membres fondateurs du GLBC », a déclaré Robert Garmaise, chef de l'innovation de Fasken. « Le fait d'examiner la technologie des chaînes de blocs en droit avec nos collègues de divers cabinets d'avocats et sociétés du secteur de la technologie et du milieu universitaire nous permettra de déterminer les avantages les plus intéressants pour nos clients. »

« Nos clients s'attendent à ce que nous soyons des leaders alors que la loi se développe pour les nouvelles technologies », a déclaré Peter Feldberg, associé directeur du cabinet. « En tant que membre du GLBC nous sommes heureux de contribuer à l'élaboration de politiques et de normes qui aideront les utilisateurs à tirer le maximum de la technologie des chaines de blocs. »

Chez Fasken, nous avons une pratique de pointe en innovation juridique qui conseille des clients de bon nombre de secteurs qui adoptent les chaînes de blocs et d'autres technologies. Nous fournissons des services, notamment d'analyse et de formation, pour aider nos clients à tirer le maximum de ces innovations. À titre de membre du GLBC, nous pouvons maintenant fixer des critères et superviser les meilleures utilisations des chaînes de blocs à l'échelle mondiale dans le secteur juridique.

À propos de de la technologie des chaînes de blocs

La technologie des chaînes de blocs est un registre numérique décentralisé qui consigne des opérations chiffrées sur plusieurs ordinateurs. Lorsqu'une opération, un bloc de données, est validée, elle ne peut pas être modifiée et elle est ajoutée à une chaîne de blocs d'opérations et de données. C'est ce qu'on appelle la technologie des chaînes de blocs.

Au sujet de Fasken

Fasken est un cabinet d'avocats chef de file à l'échelle internationale qui compte plus de 700 avocats et dix bureaux répartis sur quatre continents. Les clients comptent sur nous pour la prestation de services juridiques pratiques, innovateurs et rentables. Nous trouvons des solutions aux défis commerciaux les plus complexes et ajoutons une valeur exceptionnelle tout en gardant les clients au coeur de tout ce que nous faisons. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du cabinet à l'adresse suivante : fasken.com.

