L'arrondissement de Lachine veut devenir un chef de file en développement durable

MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, le 12 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Les élus de l'arrondissement de Lachine adopteront aujourd'hui, lors de la séance du conseil d'arrondissement, le Plan local de développement durable afin d'améliorer la qualité de vie des Lachinois.

« Nous adoptons quelques mesures locales et concrètes pour concrétiser et promouvoir des actions durables vers une métropole faible en carbone, équitable et exemplaire », a déclaré la mairesse d'arrondissement, Mme Maja Vodanovic.

Voici quelques-unes des actions que l'arrondissement propose de réaliser avec différents partenaires d'ici la fin 2020 :

Plantation de 3000 arbres notamment dans les parcs industriels en partenariat avec différents acteurs

Meilleure gestion des eaux pluviales pour éviter des débordements d'égouts dans le fleuve (jardins de pluie, surfaces absorbantes, pavages perméables, noues, fossés, bassins de rétention, redirection de gouttières, etc.)

Décontamination de 5 000 m 2 de sols contaminés

Implantation de 80 îlots de collecte à deux voies sur le domaine public

Des gestes pour les prochaines générations

« C'est en collaborant avec nos résidants et nos partenaires que nous améliorerons la qualité de l'eau en rive ainsi que la qualité de l'air et du sol. Pour faire suite aux ravages causés par l'agrile du frêne, il faut drastiquement augmenter la plantation d'arbres sur notre territoire particulièrement dans notre immense parc industriel qui en est si dégarni. Par des gestes simples et efficaces tels que le contrôle des eaux pluviales, il faut renaturaliser notre île et la rendre plus en santé pour les générations futures », a précisé Mme Vodanovic.

Le présent plan de développement durable n'est qu'un début. Il démontre la volonté de Lachine de contrer la pollution et les changements climatiques.

