L'AJIQ et la FPJQ tiendront leurs congrès simultanément







MONTRÉAL, le 12 févr. 2018 /CNW Telbec/ - À l'occasion du 30e anniversaire de l'Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ) et à l'aube des 50 ans de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), les deux principales organisations de journalistes jettent les bases d'une nouvelle collaboration.

Réunis en assemblée générale spéciale le 24 janvier dernier, les membres de l'AJIQ ont convenu, à l'unanimité, de s'associer à la FPJQ et de tenir leur congrès parallèlement à celui de la Fédération, l'automne prochain. La proposition a également été entérinée par le conseil d'administration de la FPJQ.

Ainsi, les deux congrès auront lieu à l'hôtel Hilton de Québec, du 23 au 25 novembre 2018. Ils auront leur propre programmation, mais des activités conjointes de réseautage et de formation sont prévues.

« Il s'agit d'une première historique dont la portée symbolique est extrêmement forte », note le président de l'AJIQ, Simon Van Vliet, qui explique que « ce rapprochement marque un pas vers la réalisation de l'un des premiers objectifs de l'AJIQ : favoriser l'unité des journalistes sur les questions qui se rapportent à notre profession ».

« Nous saluons l'ouverture dont fait preuve la FPJQ en acceptant d'intégrer ce congrès extraordinaire de l'AJIQ à son congrès annuel », indique Simon Van Vliet.

« L'AJIQ et la FPJQ ont un même but, soit la défense de la liberté de presse, et nous croyons que nous sortirons tous gagnants de cette nouvelle collaboration », estime Stéphane Giroux, président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec.

Le congrès des 30 ans de l'AJIQ aura pour thème Le journalisme indépendant : un métier d'avenir. Il se penchera sur l'évolution de la rémunération, de la protection sociale et de la qualité d'emploi des journalistes indépendants; sur les transformations des pratiques et des exigences du métier de journaliste indépendant, de même que sur la contribution du journalisme indépendant sous toutes ses formes à la vitalité des médias. La programmation du congrès de la FPJQ sera quant à elle dévoilée à la fin de l'été.

À propos de l'AJIQ

Fondée à Montréal en 1988, l'Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ) défend l'indépendance des journalistes face aux pressions économiques et politiques qui s'exercent sur le métier et elle participe, par ses actions et son discours public, au renouvellement des perspectives sur le journalisme indépendant et à l'évolution des pratiques journalistiques contemporaines. Elle est la seule organisation qui vise l'amélioration des conditions de pratique, le développement professionnel et la valorisation du travail des journalistes indépendants.

À propos de la FPJQ

Depuis 1969, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec défend la liberté de presse et le droit du public à l'information, qui exige que les journalistes puissent faire leur travail sans restrictions, que les salles de rédaction aient les ressources adéquates, que l'accès à l'information gouvernementale soit réel, que le matériel et les sources confidentielles des journalistes soient protégés. La FPJQ est une association sans but lucratif qui rassemble sur une base volontaire environ 2000 journalistes dans plus de 250 médias écrits et électroniques.

SOURCE FEDERATION PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES DU QUEBEC

Communiqué envoyé le 12 février 2018 à 12:08 et diffusé par :