Manufacturier innovant - Québec et Ottawa s'unissent pour favoriser la croissance de Vic Mobilier de Magasins

VICTORIAVILLE, QC, le 12 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada soutiendront, à hauteur de 740 000 $ et de 100 000 $ respectivement, un projet d'acquisition d'équipements de Vic Mobilier de Magasins évalué à 1 050 000 $. L'entreprise procèdera à l'achat d'un laser à fibre optique, d'une presse numérique et d'un logiciel permettant la programmation à distance. De plus, le gouvernement du Québec a versé la somme totale de 99 215 $ à l'entreprise afin de soutenir la mise en oeuvre de son plan de commercialisation, d'un coût total de 610 274 $, en Amérique de 2015 à 2018.

La contribution financière remboursable du gouvernement fédéral est consentie par Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) en vertu du Programme de développement économique du Québec. Pour sa part, l'aide du gouvernement du Québec se répartit comme suit : un prêt de 370 000 $ est accordé dans le cadre du programme ESSOR et un autre prêt de 370 000 $ est issu des fonds propres d'Investissement Québec. À cela s'ajoute un soutien financier, provenant du Programme Exportation, pour la mise en oeuvre du plan de commercialisation de l'entreprise.

Citations :

« L'industrie manufacturière doit miser sur l'innovation et adopter de nouvelles technologies pour devenir plus compétitive et exporter davantage, et c'est d'ailleurs ce que fait Vic Mobilier de Magasins. En nous assurant que les entreprises ont accès aux ressources nécessaires pour innover, nous stimulons la croissance économique et permettons à tous les Canadiens d'améliorer leurs compétences, d'obtenir de meilleurs emplois et d'avoir de plus grandes possibilités. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC

« Les projets d'acquisition d'équipements modernes sont en lien direct avec la vision de notre gouvernement concernant le secteur manufacturier innovant. De concert avec l'entrepreneuriat et les exportations, ce secteur a le potentiel de hisser le Québec parmi les sociétés et les économies les plus dynamiques et prospères du monde. Par l'entremise du programme ESSOR et du Programme Exportation, nous nous assurons d'appuyer adéquatement la croissance des entreprises manufacturières partout au Québec. »

Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

« Vic Mobilier de Magasins est un pionnier de la fabrication de meubles au Québec. Riche d'une grande expérience, cette entreprise familiale a su se renouveler au fil des générations afin de demeurer compétitive et d'assurer sa croissance. Je salue la vision de la famille Canin, qui contribue grandement à l'économie de Victoriaville et des environs. »

David Lametti, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« Forte de ses soixante années d'expérience, l'équipe de Vic Mobilier de Magasins fait preuve, une fois de plus, d'un grand sens de l'innovation. Ce projet d'investissement majeur lui permettra de saisir de nouvelles occasions d'affaires et de matérialiser la vision qu'elle s'est donnée, soit de fabriquer des produits pouvant s'adapter à l'évolution constante des besoins de ses clients. C'est avec beaucoup de fierté que le gouvernement du Québec soutient la croissance de cette entreprise dynamique. »

Laurent Lessard, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Le secteur manufacturier innovant est une priorité stratégique pour Investissement Québec. En effet, nos entreprises doivent entrer de plain-pied dans la quatrième révolution industrielle et investir dans des équipements à la fine pointe de la technologie. Vic Mobilier de Magasins l'a bien compris et a su tout mettre en oeuvre pour mener à bien son projet et demeurer concurrentielle. »

Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

Vic Mobilier de Magasins se spécialise dans la fabrication et la vente de mobilier commercial en métal, en bois, en aluminium et en verre.

se spécialise dans la fabrication et la vente de mobilier commercial en métal, en bois, en aluminium et en verre. En février 2016, l'entreprise a été sélectionnée dans le cadre de la stratégie p erfor me du gouvernement du Québec.

erfor du gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec a mis 825 millions de dollars à la disposition des entreprises, à même les fonds propres d'Investissement Québec et le Fonds du développement économique, afin de soutenir l'essor du secteur manufacturier innovant sur l'ensemble du territoire québécois.

DEC aide les entreprises, les collectivités et les organismes qui les appuient, grâce à son réseau de bureaux d'affaires répartis sur l'ensemble du territoire.

Le Programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

Le Programme Exportation a pour objectifs de sensibiliser les entreprises québécoises au potentiel de croissance que représentent les exportations et, par la suite, de les soutenir dans le développement et la diversification de leurs marchés extérieurs.

Le gouvernement du Canada a lancé le Plan pour l'innovation et les compétences, une stratégie pluriannuelle visant à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne et pour ceux qui travaillent fort pour en faire partie.

a lancé le Plan pour l'innovation et les compétences, une stratégie pluriannuelle visant à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne et pour ceux qui travaillent fort pour en faire partie. Les principaux programmes appuyant l'innovation et la diversification de l'économie du Québec comprennent le Programme de développement économique du Québec de DEC.

