Du 12 au 16 février 2018 - Première mission en Inde de la ministre St-Pierre : affaires maritimes, lutte contre les changements climatiques, éducation et culture au programme

QUÉBEC, le 12 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre, amorce aujourd'hui une première mission multisectorielle en Inde pour promouvoir plusieurs priorités du Québec, notamment celles en lien avec la Stratégie maritime, l'éducation et les droits des femmes, la culture, le développement durable et la lutte contre les changements climatiques. Elle participera à la fin de la semaine à l'ouverture du 2e World Sustainable Development Summit (WSDS) à New Delhi, accompagnée de Jean Lemire, émissaire aux changements climatiques et aux enjeux nordiques et arctiques.

La ministre St-Pierre passera d'abord trois jours à Mumbai, métropole économique et financière de l'Inde, pour notamment s'entretenir avec le ministre en chef du gouvernement du Maharashtra, Devendra Fadnavis. Dans le cadre de cet entretien, il a été question de la mise en place d'un groupe de travail Québec-Maharastra.

Plus tôt dans la journée, la ministre St-Pierre a été reçue par la vice-chancelière de la Shreemati Nathibai Damodar Thackersey Women's University, Shashikala Wanjari. Elle a prononcé une allocution devant plus de 900 étudiantes de cet établissement, qui constitue la plus ancienne université pour femmes de l'Inde.

Mme St-Pierre a également participé à la cérémonie soulignant la signature d'une entente importante entre les ports de Montréal et de Mundra qui lui donnera l'occasion de présenter les enjeux liés à la Stratégie maritime du Québec.

Les 13 et 14 février, la ministre soulignera le 10e anniversaire de l'ouverture du Bureau du Québec à Mumbai et consacrera ses visites et entretiens au volet plus social et culturel de sa mission. Elle participera, entre autres, à un déjeuner avec des femmes d'affaires indiennes issues du programme empoWer, un programme de promotion de l'entrepreneuriat féminin. Une visite au studio What about Art? et la rencontre de deux artistes québécois en résidence à Mumbai, Miki Gingras et Patrick Dionne, sont également au programme.

Droits des personnes LGBT et Bollywood

La ministre St-Pierre rencontrera ensuite les représentants de l'Humsafar Trust, un organisme militant pour la protection des droits des personnes LGBT en Inde pour échanger avec les responsables et réitérer l'importance qu'accorde le Québec à la reconnaissance des droits des personnes LGBT ainsi qu'à la lutte contre la discrimination. Le séjour de Mme St-Pierre à Mumbai se terminera par une visite et une rencontre au studio Red Chillies Entertainment, dont le propriétaire est le célèbre acteur indien Shah Rukh Khan, ce qui lui permettra de souligner l'intérêt du Québec à développer ses relations avec Bollywood et de présenter l'expertise québécoise en cinéma et en productions audiovisuelles.

Citation :

«?Nous sommes conscients que l'Inde est en pleine expansion dont le taux de croissance économique est un des plus élevés au monde (estimé à 6,7 % en 2017). Nous sommes persuadés que le Québec bénéficie d'une multitude d'occasions d'échanges et de partenariats dans plusieurs domaines. Depuis les 10 dernières années, les échanges commerciaux de biens entre le Québec et l'Inde ont constamment progressé, alors je suis convaincue que nous pouvons approfondir encore plus notre relation avec l'Inde pour aider nos entreprises et nos organisations à s'y investir davantage.?»

Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Faits saillants :

L'Inde est un partenaire prioritaire pour le Québec qui constitue son quatrième partenaire commercial en Asie et le treizième au monde. La valeur des échanges commerciaux entre le Québec et l'Inde est passée d'un peu plus de 1 G$ en 2012 à près de 1,6 G$ en 2016.

Le Québec a ouvert le Bureau du Québec à Mumbai en mai 2008 et entretient des liens politiques, institutionnels et commerciaux importants avec l'État du Maharashtra, dont Mumbai est la capitale. L'État du Maharashtra est le troisième de l'Inde en superficie, le deuxième en population et le premier pour le PIB du pays. Le Maharashtra fait figure de moteur économique de l'Inde et constitue le principal territoire de l'action internationale du Québec en Inde.

en mai entretient des liens politiques, institutionnels et commerciaux importants avec l'État du Maharashtra, dont est la capitale. L'État du Maharashtra est le troisième de l'Inde en superficie, le deuxième en population et le premier pour le PIB du pays. Le Maharashtra fait figure de moteur économique de l'Inde et constitue le principal territoire de l'action internationale du Québec en Inde. La deuxième édition du World Sustainable Development Summit (WSDS) se tiendra à New Delhi , du 15 au 17 février 2018, sur le thème «?Creating a Resilient Planet - Partnering to Implement?». Le WSDS est organisé par The Energy and Resources Institute (TERI), une organisation indienne pour le développement durable. Depuis 2001, cet événement, qui était sous l'égide du gouvernement indien et portait le nom de Sommet du développement durable de Delhi (DSDS), a réuni plus de 10?000 délégués, 47 chefs d'État et de gouvernement et 60 ministres indiens et de différents pays. Dans le but d'étendre sa portée sur le plan international, le DSDS est devenu le WSDS en 2016. Cette année, ce sera le premier ministre de l'Inde, Narendra Modi , qui ouvrira le sommet.

