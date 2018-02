Heidrick & Struggles nomme de nouveaux partenaires et dirigeants partout sur la planète







Les plus récentes promotions à l'échelle des six continents témoignent de l'engagement de la firme envers le perfectionnement professionnel de consultants au talent exceptionnel

CHICAGO, 12 février 2018 /CNW/ - Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII), l'un des premiers fournisseurs de recherche de cadres dirigeants, d'évaluation de leadership et de développement, d'efficacité d'équipe et d'organisation, et de façonnage de culture dans le monde, annonce la promotion de 21 nouveaux partenaires et de 22 nouveaux dirigeants à l'échelle planétaire.

« Ces consultants se sont illustrés à maintes reprises en offrant un service à la clientèle exemplaire, contribuant ainsi à la mise en oeuvre de la stratégie de croissance de la firme et faisant en sorte que chaque geste posé s'inspirait des valeurs de notre organisation », soutient Krishnan Rajagopalan, président et chef de la direction, Heidrick & Struggles.

Les consultants promus sont répartis dans 21 villes comprises dans 13 pays sur six continents.

Voici les personnes promues à titre de partenaire en 2018 :

Voici les personnes promues à titre de directeur ou de directrice en 2018 :

Dennis Alimena , directeur, Heidrick Consulting ( Huntington Beach )

, directeur, Heidrick Consulting ( ) Duygu Altuntas , directeur, sciences de la vie et soins de santé, consommateur ( Istanbul )

, directeur, sciences de la vie et soins de santé, consommateur ( ) Charlie Anderson , directeur, pratique des services financiers ( New York )

, directeur, pratique des services financiers ( ) Anna Aster, directrice, pratique des services financiers ( New York )

) Courtney Disston , directrice, pratique de l'entreprise sociale, à but non lucratif et éducative (Philadelphie)

, directrice, pratique de l'entreprise sociale, à but non lucratif et éducative (Philadelphie) Priya Dixit Vyas , directrice, Heidrick Consulting (Londres)

, directrice, Heidrick Consulting (Londres) Sarah Driscoll , directrice, pratique des services et de la technologie mondiale (Londres)

, directrice, pratique des services et de la technologie mondiale (Londres) Julia Goodman , directrice, pratique des marchés de consommation ( Johannesburg )

, directrice, pratique des marchés de consommation ( ) Marianne Hill , directrice, pratique des services financiers ( Johannesburg )

, directrice, pratique des services financiers ( ) Nao Ichikawa , directeur, pratique des services financiers ( Hong Kong )

, directeur, pratique des services financiers ( ) Youri Lavoine , directeur, pratique industrielle ( Tokyo )

, directeur, pratique industrielle ( ) Brian Lowenthal , directeur, Heidrick Consulting ( Huntington Beach )

, directeur, Heidrick Consulting ( ) Adrienne Martasin , directrice, pratique des dirigeants financiers ( Los Angeles )

, directrice, pratique des dirigeants financiers ( ) Holly McLeod , directrice, Heidrick Consulting ( New York )

, directrice, Heidrick Consulting ( ) Christine Morse , directrice, pratique des services et de la technologie mondiale ( San Francisco )

, directrice, pratique des services et de la technologie mondiale ( ) Scott Robbin , directeur, pratique des dirigeants de la technologie et de l'information ( New York )

, directeur, pratique des dirigeants de la technologie et de l'information ( ) John Rubinetti , directeur, pratique des fonds de capital-investissement ( New York )

, directeur, pratique des fonds de capital-investissement ( ) Ina Sood , directrice, pratique des sciences de la vie et soins de santé ( Washington, D.C. )

, directrice, pratique des sciences de la vie et soins de santé ( ) Scott Tempel , directeur, Heidrick Consulting ( Huntington Beach )

, directeur, Heidrick Consulting ( ) Karthik Vedagiri , directeur, pratique des services et de la technologie mondiale ( Bangalore )

, directeur, pratique des services et de la technologie mondiale ( ) Sebastian Walter , directeur, pratique des services financiers (Düsseldorf)

, directeur, pratique des services financiers (Düsseldorf) Tracy Zhang , directrice, pratique industrielle ( Hong Kong )

Heidrick & Struggles forme et valorise les employés exceptionnels pour mieux servir sa clientèle -- certains des leaders et des organisations les plus innovants et les plus influents du monde.

À propos de Heidrick & Struggles :

Étant un conseiller de confiance en matière de services de recherche de cadres dirigeants, d'évaluation de leadership et de développement, d'efficacité d'équipe et d'organisation, et de façonnage de culture, Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII) répond aux besoins des leaders et des talents des paliers supérieurs travaillant pour les plus importantes organisations du monde. Heidrick & Struggles a été le pionnier dans le domaine de la recherche de cadres, voilà plus de 60 ans. Aujourd'hui, la firme fournit des solutions intégrées de leadership qui aident sa clientèle à changer le monde, une équipe de dirigeants à la fois (change the world, one leadership team at a time®). www.heidrick.com

Contact médiatique :

Jon Harmon +1 312.496.1593

jharmon@heidrick.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/139127/heidrick_struggles_logo.jpg

SOURCE Heidrick & Struggles

Communiqué envoyé le 12 février 2018 à 11:18 et diffusé par :