Invitation aux médias - Rassemblement contre une gare de Mirabel en zone agricole

SAINT-EUSTACHE, QC, le 12 févr. 2018 /CNW Telbec/ - L'UPA Ste-Scholastique?Mirabel invite les représentants de la presse à un rassemblement de producteurs agricoles qui se tiendra le 12 février à 19h, devant l'hôtel de ville de Mirabel.

M. Marcel Groleau, président de l'UPA, sera présent à cette rencontre qui se tiendra en marge de la séance publique du conseil municipal de Mirabel, où les producteurs exprimeront leur opposition au choix de la ville-MRC de Mirabel d'implanter une gare de train en zone agricole.

Quoi : point de presse - allocutions de M. Marcel Groleau et des représentants de l'UPA locale

Où : devant l'hôtel de ville de Mirabel, 14 111, rue Saint-Jean, Mirabel (Sainte-Monique)

Quand : lundi 12 février 2018 à 19 h

Depuis 2005, l'UPA se dit favorable à un projet de gare, à condition qu'il ne se fasse pas au détriment de l'agriculture et qu'il soit réalisé sur un site disponible en zone urbaine. Les producteurs maintiennent cette position, malgré l'annonce officielle, en décembre, de la construction de la gare en zone agricole.

À propos de la Fédération UPA Outaouais-Laurentides

La FUPAOL est une organisation syndicale qui représente les quelque 2 500 entreprises agricoles des 16 MRC situées sur le territoire de l'Outaouais, des Laurentides, de Laval et de Montréal et leur offre services et soutien professionnels.

