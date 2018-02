SNC-Lavalin tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion sur ses résultats du quatrième trimestre le 22 février 2018







MONTRÉAL, le 12 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le Groupe SNC-Lavalin inc. (TSX: SNC) tiendra une conférence téléphonique pour discuter de ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice terminé le 31 décembre 2017. Le public est invité à écouter la conférence téléphonique le jeudi 22 février 2018, à 15h00 HNE. Les participants seront Neil Bruce, président et chef de la direction et Sylvain Girard, vice-président directeur et chef des affaires financières. Les résultats financiers seront annoncés cette même journée, avant l'ouverture du marché.

Pour assister à cette conférence téléphonique, veuillez composer sans frais le 1 800 281 7973 en Amérique du Nord ou encore, faire le 647 794 1827 à Toronto, le 438 968 3557 à Montréal, ou le 080 0358 6377 au Royaume-Uni.

Une webdiffusion audio en direct de la conférence téléphonique ainsi que le document de présentation qui l'accompagne seront disponibles à investisseurs.snclavalin.com. Un enregistrement de la conférence téléphonique sera mis en ligne sur notre site Web dans les 24 heures qui suivront celle-ci.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. À partir de bureaux situés dans le monde entier, les membres du personnel de SNC-Lavalin sont fiers de bâtir l'avenir. Nos équipes fournissent des solutions de projets complètes de bout en bout, notamment dans les domaines de l'investissement de capital, des services-conseils, de la conception, de l'ingénierie, de la construction, des investissements de maintien et de l'exploitation et de l'entretien, pour les clients dans les secteurs Pétrole et gaz, Mines et métallurgie, Infrastructures et Énergie. Le 3 juillet 2017, SNC-Lavalin a acquis Atkins, l'une des firmes offrant des services de conception, d'ingénierie et de gestion de projet les plus respectées au monde. www.snclavalin.com

SOURCE SNC-Lavalin

