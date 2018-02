Avis aux médias - Désorganisation des soins de santé - La CSQ, la FSQ-CSQ et l'AREQ-CSQ engagent un recours exceptionnel







QUÉBEC, le 12 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Face à la grave crise qui secoue notre réseau public de santé et de services sociaux, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) et l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) tiendront une conférence de presse demain, mardi 13 février, afin de rendre publique une démarche exceptionnelle qu'elles entreprennent.

L'événement aura lieu à compter de 10 h 30 au salon Jacques-L'Archevêque de la Tribune de la presse du Parlement du Québec. À cette occasion, les présidentes de la CSQ, Louise Chabot, de la FSQ-CSQ, Claire Montour, et de l'AREQ-CSQ, Lise Lapointe, s'adresseront aux journalistes.

QUOI : Désorganisation des soins de santé

QUI : Louise Chabot, présidente de la CSQ

Claire Montour, présidente de la FSQ-CSQ

Lise Lapointe, présidente de l'AREQ-CSQ



QUAND : Le mardi 13 février 2018, 10 h 30



OÙ : Tribune de la presse du Parlement du Québec

Salon Jacques-L'Archevêque

1050, rue des Parlementaires, Québec

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont près de 130 000 dans le secteur public. Elle est l'organisation syndicale la plus importante en éducation et en petite enfance au Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services de garde, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

Profil de la FSQ-CSQ

La Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) représente plus de 5 000 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes travaillant dans des établissements de tous les secteurs de la santé : centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), centre hospitalier de réadaptation, centre de réadaptation en dépendance et Héma-Québec. Elle est membre de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) qui représente plus de 200 000 membres, dont près de 130 000 dans le secteur public.

Profil de l'AREQ-CSQ

Fondée en 1961, l'Association des retraitées et des retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) compte plus de 58 000 membres dans l'ensemble des régions du Québec. L'AREQ est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

