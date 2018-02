L'étude de l'IRIS confirme les données de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec







MONTRÉAL, le 12 févr. 2018 /CNW Telbec/ - « L'étude de l'Institut de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS) publiée ces derniers jours confirme l'étude économique publiée en 2015 par l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec. »

Telle est, en substance, la réaction de la présidente de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec, madame Diane Duval, rendue publique par voie de communiqué.

Ces deux études arrivent aux mêmes conclusions, soit qu'au Québec, un adulte sur quatre se prive de recevoir des soins buccodentaires en raison de leurs coûts élevés, qui augmentent d'ailleurs plus rapidement que l'inflation.

La présidente de l'OHDQ rappelle qu'une prestation complémentaire de soins préventifs et en hygiène dentaire, directement à la population, sans intermédiaire, par les hygiénistes dentaires est nécessaire plus que jamais au Québec pour prévenir et contrôler les infections buccodentaires avant que les problèmes ne dégénèrent et requièrent des traitements médico-dentaires. « Voilà maintenant 10 ans que les hygiénistes dentaires exercent leurs activités en toute autonomie en Ontario », mentionne madame Duval.

L'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec interpelle les autorités gouvernementales afin que le champ d'exercice des hygiénistes dentaires soit modernisé et que ces professionnels de la santé puissent contribuer à un meilleur accès aux soins en santé buccodentaire, au même titre que les infirmiers et infirmières le font puisqu'ils ont connu des responsabilités accrues au fil des ans. « Il s'agit là d'une question majeure de protection du public dans un objectif d'un meilleur accès aux soins », de déclarer la présidente de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec.

À propos de l'OHDQ

L'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec, compte plus de 6 500 membres, assure la protection du public en surveillant l'exercice de la profession. L'Ordre favorise le développement professionnel des hygiénistes dentaires en matière de prévention et d'éducation et encourage l'atteinte de l'excellence dans l'exercice de la profession. L'Ordre assure le respect de normes élevées en matière d'exercice et d'éthique professionnelle pour ses membres, contribuant sans cesse à l'amélioration de la santé buccodentaire des Québécois.

