Air Canada est nommée transporteur écologique de l'année au Annual Airline Industry Achievement Awards de 2018 d'Air Transport World







MONTRÉAL, le 12 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Air Canada a été nommée transporteur écologique de l'année pour 2018 par le respecté magazine de l'industrie de l'aviation Air Transport World à l'occasion de la 44e cérémonie des Annual Airline Industry Achievement Awards. Reconnaissant les réalisations d'Air Canada dans le domaine de l'environnement, Air Transport World a cité l'engagement du transporteur à réduire ses émissions en appuyant la production de carburants de remplacement et ses nombreux programmes et partenariats écologiques, notamment le fait qu'il est le premier transporteur dans le monde à s'être joint volontairement à la coalition pour le leadership en matière de tarification du carbone de la Banque mondiale.

« Air Canada a axé ses processus de prise de décisions et ses processus commerciaux sur la durabilité, ce qui comprend la nécessité d'agir dans le respect de l'environnement. Nous sommes ravis qu'Air Transport World ait reconnu l'efficacité de nos programmes environnementaux, dont notre participation à la production et à la promotion de carburants de remplacement au Canada et les efforts que nous consacrons à l'amélioration de la santé des collectivités. Nous avons fait de grands progrès, augmentant notre efficience énergétique de 40 pour cent depuis 1990, et ce prix nous incitera encore plus à prendre les moyens de réaliser les objectifs que nous nous sommes fixés en vue de continuellement améliorer notre performance environnementale », a déclaré Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada.

Air Transport World présente le prix du transporteur écologique à un transporteur qui exerce des activités écologiques novatrices et exceptionnelles. Pour sélectionner le gagnant de 2018, les juges ont cherché un engagement inégalé dans l'industrie à adopter des technologies et à déployer des efforts dans le but d'accroître l'efficience opérationnelle et de réduire les émissions et la dépendance au pétrole. Cela comprend les solutions d'avant-garde à des problèmes environnementaux, les mesures environnementales dans le cadre d'une implication dans les collectivités et les meilleures pratiques dans les aéroports.

« Le jury de rédacteurs internationaux d'Air Transport World qui a déterminé à qui remettre le prix de 2018 a été particulièrement impressionné par la façon dont Air Canada maintient constamment sa position de leader en qualité de transporteur écoresponsable dans des secteurs technologiques comme la production de biocarburants. Mais Air Canada va beaucoup plus loin.

En effet, en tant qu'entreprise, elle est un leader en durabilité et est devenue la première société aérienne dans le monde à se joindre volontairement à la coalition pour le leadership en matière de tarification du carbone de la Banque mondiale. De plus, elle fait preuve de pensée novatrice dans ses initiatives pour être une entreprise écoresponsable. Par exemple, elle donne les vieux édredons de sa Classe affaires à des organismes caritatifs pour qu'ils puissent être réutilisés, et elle a établi un partenariat avec Diabète Canada pour le recyclage de ses uniformes. Un rédacteur a souligné le nombre remarquable d'organismes et d'entreprises avec lesquels Air Canada collabore dans ses projets de durabilité, déployant ses efforts écologiques dans le monde entier bien au-delà du secteur de l'aviation », a affirmé Karen Walker, rédactrice en chef d'Air Transport World.

Ce prix du transporteur écologique d'Air Transport World est le deuxième prix qu'Air Canada remporte cette année pour ses programmes de développement durable. Son rapport de développement durable, Citoyens du monde, a été couronné meilleur rapport de développement durable dans la catégorie des transports par l'Initiative pour la finance durable (IFD). Pour une deuxième année de suite, le rapport d'Air Canada est nommé meilleur de son secteur par l'IFD, un organisme sans but lucratif qui regroupe des professionnels de la finance ayant à coeur de promouvoir la finance durable et l'investissement responsable auprès des institutions financières, des entreprises et des universités.

Air Canada suit une stratégie qui repose sur quatre piliers pour réduire ses émissions : l'utilisation de nouvelles technologies, l'amélioration de l'exploitation, la modification de l'infrastructure et l'élaboration d'instruments économiques. Entre autres choses, Air Canada contribue à la recherche sur les biocarburants, en collaboration avec l'Initiative canadienne de la chaîne d'approvisionnement de biocarburant (ICCAB) et le projet de recherche sur les émissions et les trainées de condensation des carburants de remplacement de l'aviation civile. Elle a investi la somme considérable de 10 milliards de dollars dans le programme de renouvellement de ses appareils, grâce auquel elle a maintenant un des parcs aériens les plus modernes et les plus écoénergétiques dans le monde. Elle administre des programmes novateurs de recyclage, de bourses et d'activités communautaires, dont beaucoup visent à faire participer les employés à des initiatives environnementales. Enfin, elle a fait siennes les ambitieuses cibles fixées par l'Association du transport aérien international (IATA) pour la réduction des émissions de GES, notamment :

accroître le rendement du carburant de 1,5 % en moyenne par année de 2009 à 2020;

limiter les émissions de CO 2 à compter de 2020 (croissance neutre en carbone);

à compter de 2020 (croissance neutre en carbone); réduire les émissions de CO 2 de 50 % d'ici 2050 (par rapport aux niveaux de 2005).

Pour en savoir plus sur les programmes et les activités d'Air Canada en matière d'environnement, consultez Citoyens du monde ou son site laissezmoins.com, tous deux accessibles à aircanada.com.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant plus de 200 aéroports sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli environ 48 millions de passagers en 2017.

