Pizza Pizza célèbre la Saint-Valentin en proposant une façon innovante de faire une surprise à un être cher

TORONTO, le 12 févr. 2018 /CNW/ - l'amour et la pizza vont ensemble en tout temps, aussi bien que le fromage et le pepperoni. À l'occasion de la Saint-Valentin, Pizza Pizza offre aux Canadiens un ensemble comprenant la fameuse pizza en forme de coeur et une nouvelle étiquette innovante qui personnalise chaque achat.

Grâce aux nouvelles étiquettes personnalisées, les clients peuvent envoyer une pizza de la Saint-Valentin à un être cher avec un message « Voici une pizza mon coeur » et des champs « À » et « De » pour inscrire leurs noms. La personnalisation est offerte au client au moment de la commande sur www.pizzapizza.ca, par téléphone ou en magasin.

« Faire une surprise à un être cher en livrant un cadeau à son domicile ou au travail le jour de la Saint-Valentin est une tradition qui réchauffe le coeur », a déclaré Paul Goddard, PDG de Pizza Pizza. « Cette nouvelle option permet aux Canadiens de choisir d'offrir notre pizza Délice de la Saint-Valentin comme cadeau personnalisé destiné à un être cher. Chez Pizza Pizza, nous encourageons les gens à célébrer des occasions spéciales et à partager ces moments avec un être cher. Envoyer une pizza en forme de coeur personnalisée avec le nom du destinataire est une façon amusante et unique de démontrer son amour ou son appréciation envers un membre de sa famille, un ami ou un être cher.

Disponible au prix de 11,99 $, la pizza Délice de la Saint-Valentin équivaut à une pizza moyenne de 12 pouces et est offerte avec un choix de deux garnitures (incluant le fromage non laitier).

« Nous avons lancé la personnalisation pour la Saint-Valentin, mais elle sera aussi disponible après le 14 février pour permettre à nos clients de partager des fêtes, des anniversaires et d'autres occasions spéciales », ajoute Goddard.

En 2015, la pizza a été nommée la nourriture la plus partagée du monde sur Instagram. Les Canadiens aiment tellement la pizza qu'on organise deux célébrations officielles au pays pour cette création culinaire (normalement) au fromage : la fête nationale de la pizza le 9 février et le mois national de la pizza en octobre.

La Pizza Délice de la Saint-Valentin est disponible dans tous les restaurants Pizza Pizza de format traditionnel. Pour en savoir davantage à propos des produits sur du menu de Pizza Pizza, visitez www.pizzapizza.ca.

À propos de Pizza Pizza Limitée

Avec plus de 750 établissements répartis à l'échelle du Canada, Pizza Pizza est le pionnier canadien de la pizza et un chef de file de la restauration rapide. L'entreprise exploite deux bannières, Pizza Pizza et Pizza 73, qui, de concert avec son réseau d'exploitants et de partenaires franchisés, offrent des choix alimentaires de qualité, des menus variés et d'alléchantes promotions répondant à tous les goûts, modes de vie et budgets. Depuis 1967, Pizza Pizza limitée est animée par sa vision consistant à toujours offrir « les meilleurs aliments, tout spécialement pour vous » et une qualité exceptionnelle d'ingrédients, de service à la clientèle, d'amélioration continue et d'engagement communautaire. Visitez www.pizzapizza.ca et www.pizza73.com pour plus de renseignements.

