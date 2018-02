Brunswick annonce des règlements de dettes par actions







ROUYN-NORANDA, Québec, 12 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Brunswick inc. (la « Société ou « Brunswick ») (TSX CROISSANCE:BRU) annonce six ententes de règlement de dettes (les « ententes de règlement » avec six créanciers de la Société en vertu desquelles Brunswick pourrait émettre un nombre total de 5 032 424 actions ordinaires à un prix réputé de 0,05 $ l'action ordinaire, représentant un montant total de 254 568,49 $.



Les personnes apparentées suivantes ont signées des ententes de règlement avec la Société :

une compagnie privée contrôlée par Christian Dupont, le président et un administrateur de la Société, pour un montant de 56 283,19 $, représentant 1 125 664 actions ordinaires. Après la clôture des ententes de règlement, Christian Dupont détiendra directement ou indirectement 9,1 % des actions émises et en circulation de la Société;



Rodrigue Tremblay, un administrateur et dirigeant de la Société pour un montant de 18 202,08 $, représentant 364 042 actions ordinaires. Après la clôture des ententes de règlement, Rodrigue Tremblay détiendra directement ou indirectement 12,6 % des actions ordinaires en circulation de de la Société;



Ressources Explor inc., une société publique d'exploration ayant le même président, chef des finances et certains des mêmes administrateurs que la Société, pour un montant de 147 888,97 $, représentant 2 422 833 actions ordinaires. Après la clôture des ententes de règlement, Ressources Explor inc. deviendra un initié de la Société, détenant 15,6 % des actions en circulation de la Société.

L'émission des titres à des personnes apparentées en vertu des ententes de règlement constitue une « opération avec des personnes apparentées » au sens du Règlement 61-101 (le « Règlement 61-101 ») sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières, qui est incorporé à la politique 5.9 de la Bourse de croissance TSX. Lors de l'examen et de l'approbation des ententes de règlement, le conseil d'administration de la Société a déterminé que ces ententes de règlement auprès de personnes apparentées sont dispensées de l'obligation d'évaluation officielle et de l'approbation des porteurs minoritaires requises par le Règlement 61-101, principalement sur la base que la juste valeur marchande de ces ententes de règlement auprès de personnes apparentées ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de Brunswick, conformément aux articles 5.5 et 5.7 du Règlement 61-101.

La clôture de ces ententes de règlement est assujettie à l'approbation de la Bourse de croissance TSX et les actions ordinaires qui seront émis lors de la clôture seront assujetties à une période de détention de quatre mois et un jour.

Ressources Brunswick inc. est une compagnie publique inscrite à la Bourse de croissance TSX (TSX CROISSANCE:BRU).

Ce communiqué de presse a été préparé par Ressources Brunswick inc. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

La Société

Brunswick est une compagnie d'exploration minière dont l'actif principal est situé dans la région de Jamésie, province du Québec.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs reliés aux activités de Brunswick ou à son secteur d'activité. Ces énoncés prospectifs sont basés sur les activités, des estimations, prévisions et projections. Ils ne sont pas une garantie de la performance future et comprennent des risques et des incertitudes qui sont difficiles à prédire et peuvent être hors du contrôle de Brunswick. Un nombre important de facteurs peuvent faire en sorte que les conséquences et résultats peuvent différer considérablement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, y compris ceux présentés dans d'autres documents publics de la Société. De plus, ces énoncés se réfèrent à la date à laquelle ils ont été faits. Par conséquent, il ne faut pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Brunswick ne s'engage nullement à réviser ces énoncés prospectifs ni à publier une mise à jour pour tenir compte d'événements, de circonstances ou de faits postérieurs à la date du présent communiqué, qu'ils soient prévisibles ou non, à moins d'y être tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables.



Pour plus de renseignements contacter :

Christian Dupont

Président et chef de la direction

Téléphone: (819) 797-4630

Fax : (819) 797-1870

Site web : www.brunswickresources.com

