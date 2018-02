LE MEILLEUR DE TOUS LES TEMPS BIG BANG UNICO TMT, Le chronographe du Champion invaincu du Noble Art







« Tout le monde sait que je suis fou de belles mécaniques et de montres qui brillent en particulier. Alors voir rayonner au sommet de ma montre les lettres TMT x Hublot, c'est pour moi une grande fierté. Une montre qui a aussi une forte valeur émotionnelle, elle symbolise mon parcours, mon record invaincu 50-0 et mon dernier combat où j'ai écrit l'histoire ».

Floyd « Money » Mayweather, Hublot Ambassador

Quintuple champion du monde Recordman de sa discipline avec 50 victoires sans défaite

« C'est un honneur pour nous d'être associés à la légende des légendes du Noble Art. Un champion qui en remportant sa 50[ème] victoire, détient le record de la discipline. « The Best Ever » ! 50 victoires, zéro défaite, pour la maîtrise d'un art qui requiert de la combativité, du courage, du dépassement de soi, le sens de l'honneur et un sens tactique acéré. Éviter les coups, et en adresser des précis, nets et puissants, sans jamais douter, round après round, combat après combat. C'est la persévérance qui fait la différence. Un champion à notre image « first, unique, different ! ».

Ricardo Guadalupe, CEO Hublot

Douze titres de champion du monde dans 5 catégories de poids différents, Floyd « Money » Mayweather est l'or de la boxe. Le champion des champions, qui a régné en maître pendant plus de 20 ans, totalisant le record inégalé de 50-0, a rejoint Hublot à Las Vegas pour dévoiler deux nouvelles montres créées en collaboration avec la manufacture de montre de luxe. Un palmarès inégalé, immortalisé dans le temps sous les traits de la Big Bang Unico TMT. TMT pour « The Money Team », 3 lettres pour un logo puissant et ultra visible, celui de la marque lifestyle de Floyd Mayweather.

Boutique Hublot Crystals I Las Vegas I 10 février 2018

Le 26 août 2017, Floyd Mayweather, la superstar de la boxe, est entré sur le ring de la T-Mobile Arena avec style. Designé par Sophie Whittam de Fight Label Ink Limited, son short noir clouté d'or affichait « TBE » et « HUBLOT », deux mots pour un seul état d'esprit, celui de la victoire absolue.

Un short symbole de liens et de record !

Hublot x Mayweather, l'histoire débute en 2015 avec le partenariat « knockout » à l'occasion du « combat du siècle » opposant Floyd à Manny Pacquiao. Pour la première fois, Money arbore le nom d'une marque sur son short de boxe. En 2017, pour son « Money Fight » contre Conor McGregor, Mayweather porte une nouvelle fois Hublot à la ceinture. Un short devenu l'emblème de la légende des légendes, scellant sa 50[ème] victoire pour aucune défaite ! Un short qui a naturellement été au centre du design de la Big Bang Unico TMT et qui a même servi de mise en scène à Hublot pour dévoiler ses deux éditions limitées.

BIG BANG UNICO TMT - The Game Changer - La montre de toutes les victoires

La Big Bang Unico TMT revêt sa tenue de victoire avec un bracelet, en veau noir rehaussé de python et de clous dorés, transposant les codes du célèbre short porté par Mayweather lors de son dernier combat. L'or du champion de la boxe s'incarne sous les traits de deux montres. Pour la première fois, un carbone incrusté d'or 3N habille la montre de son boîtier à sa lunette. Un composite unique, réalisé dans la fonderie high-tech de la Manufacture Hublot, où la poudre d'or est manuellement insérée dans les couches de carbone avant d'être compressée. À 12H, la montre affiche fièrement en applique les 3 lettres TMT. Quant au fond saphir, il porte l'inscription ultime du champion, TBE, « The Best Ever ». Éditée à 100 exemplaires, la Big Bang Unico TMT s'affiche aussi en 10 éditions numérotées en or 3N entièrement serti. Rehaut, lunette, boîtier, compteurs, index, et les 3 lettres d'or TMT brillent sous la lumière de 48 diamants baguettes et 378 diamants taille brillant pour un poids carat de 4,85.

Deux montres invincibles livrées avec un gant de boxe signé par le champion de tous les temps.

Big Bang Unico TMT ! Quel est ton prochain défi ?

