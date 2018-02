Des panneaux solaires SunPower® alimentent trois parkings à Grenoble







LA-TOUR-DE-SALVAGNY, France, 12 février 2018 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, SunPower (NASDAQ : SPWR) a annoncé que 750 kilowatts de panneaux solaires SunPower® E-Series à haut rendement alimentent trois nouveaux parkings à Grenoble. Ce projet a été mené à bien par l'entreprise publique régionale GEG, en coopération avec OSER et Grenoble-Alpes Métropole, dans le cadre de son programme PARKOSOL. PARKOSOL met au point des projets de parkings solaires destinés au Grand Grenoble.

« Les parkings solaires ont toute leur utilité puisqu'ils produisent de l'électricité tout en fournissant de l'ombre », explique le directeur de la production chez GEG, Daniel Besson. « Les panneaux solaires SunPower à haut rendement étaient ce qu'il y avait de mieux pour nos parkings, car ils maximisent la production d'électricité dans des endroits où l'espace manque, et ils sont réputés pour leurs hautes performance et fiabilité. Ces panneaux sont fabriqués selon des procédés durables, ce qui permet à ces projets de répondre aux normes environnementales imposées par la CRE, la Commission française de Régulation de l'Energie. »

« Par rapport aux panneaux conventionnels, les panneaux solaires SunPower E-Series produisent 45 pour cent d'énergie en plus à surface égale sur une période de 25 ans. Ils offrent la meilleure garantie sur le marché du solaire photovoltaïque, garantie qui couvre le produit et la puissance pendant 25 ans », ajoute le vice-président directeur de SunPower, Peter Aschenbrenner. « SunPower est heureuse de s'associer à GEG pour son programme innovant PARKOSOL, lequel promeut dans la région de Grenoble un recours accru à l'énergie solaire, énergie qui est concurrentielle au niveau des coûts et sans émissions. »

Les panneaux solaires en courant continu E-Series de SunPower, ainsi que ses panneaux solaires X-Series, sont certifiés Cradle to Cradle Certifiedtm Silver. SunPower est le seul fabricant de panneaux solaires au monde à avoir obtenu cette certification, qui atteste la qualité d'un produit en fonction de son classement selon cinq critères : l'utilisation de matériaux sains, la réutilisation des matériaux, l'utilisation d'énergies renouvelables, la gestion de l'eau et la responsabilité sociale.

SunPower est une filiale dans laquelle Total SA est majoritaire.

À propos de SunPower

Comptant parmi les fournisseurs d'énergie les plus innovants et durables au monde, SunPower Corporation (NASDAQ : SPWR) propose des solutions et services solaires complets à un large éventail de clients. Les particuliers, les entreprises, les pouvoirs publics, les établissements scolaires et les services publics font confiance aux plus de 30 années d'expérience de SunPower. Dès la première mise sous tension, SunPower offre une valeur maximale et des performances remarquables tout au long de la durée de chaque installation solaire. SunPower, dont le siège est dans la Silicon Valley, réunit des équipes dévouées et orientées vers les besoins des clients en Afrique, Asie, Australie, Europe, Amérique du Nord et Amérique du Sud. Pour en savoir plus sur la façon dont SunPower change la manière dont le monde s'alimente en énergie, rendez-vous sur www.sunpower.com.

