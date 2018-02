Deloitte lance des rapports comparatifs sur les brevets







Découvrez qui dépose quels brevets

À partir d'aujourd'hui, DeloitteSmartReports.com offre également des rapports comparatifs sur les brevets. Les rapports sont créés en se servant de l'intelligence artificielle pour analyser plus de 70 millions de brevets déposés par 268 000 entreprises dans le monde. Des outils d'analyse de nouvelle génération nous permettent de comparer votre entreprise à ses concurrents et d'observer l'innovation dans votre secteur.

Les rapports sur les brevets montrent quels brevets sont déposés par votre entreprise et votre industrie ou un groupe de pairs sélectionnés. Ils sont le complément idéal aux rapports sur les risques et la stratégie existants, car vous verrez immédiatement dans quels secteurs votre industrie ou vos concurrents dépensent des ressources de recherche et de développement et s'efforcent d'innover.

À propos des rapports sur les brevets

La gamme des brevets sur DeloitteSmartReports.com comporte deux types de rapports : les rapports entreprise contre industrie et entreprise contre pairs, dans lesquels votre entreprise sera comparée au reste de l'industrie ou à un groupe de pairs, respectivement. Les rapports sont conçus pour vous faire gagner de l'argent, car vous lirez uniquement les brevets qui affectent directement votre entreprise et votre groupe de référence.

À propos de nous

DeloitteSmartReports.com a été fondé par une équipe innovante et ambitieuse de spécialistes internationaux en science des données. Nous avons combiné notre connaissance approfondie de l'analyse de données avancée pour créer un produit réellement unique dans le domaine du conseil : des rapports personnalisés créés par une intelligence artificielle. Notre technologie combine le traitement naturel du langage avec une plateforme de données unique et la plus grande base de données sur les entreprises au monde. Le résultat ? Vous n'aurez plus jamais à vous contenter d'informations obsolètes dans le monde d'aujourd'hui.

