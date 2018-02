SIGNA va construire la tour Elbtower d'après les plans du studio David Chipperfield Architects Berlin







SIGNA va construire l e gratte-ciel Elbtower à Hamb o urg, le projet du siècle

Un design exceptionnel du studio David Chipperfield Architects impressionne le jury composé d'architectes, d'urbanistes et de professionnels de l'immobilier

Ce gratte-ciel spectaculaire, dont l'achèvement est prévu pour la mi-2025, culminera à 233,30 mètres, ce qui en fera l'édifice le plus haut de la ville hanséatique

Le contrat a été attribué à l'aune de la qualité architecturale, de la fiabilité, de la solidité financière et de l'expérience éprouvée dans des projets complexes

Aux réalisations actuelles de SIGNA à Hambourg - Alsterhaus, Alsterkaden et Kaufmannshaus - vient s'ajouter l'Elbtower, le projet du siècle

Un an seulement après la première annonce relative aux projets de gratte-ciel à Hambourg, jouxtant les ponts sur l'Elbe, dans le cadre du réaménagement HafenCity, la ville a décidé d'édifier l'Elbtower. Le 8 février 2018, à l'Hôtel de Ville, le premier bourgmestre de Hambourg, Olaf Scholz, a présenté le constructeur SIGNA, le projet architectural du studio David Chipperfield Architects Berlin, ainsi que le concept d'utilisation et de mise en oeuvre destiné au futur plus haut édifice de Hambourg. Pour l'occasion, il était accompagné de la sénatrice Dorothee Stapelfeldt, du professeur Jürgen Bruns-Berentelg, président du conseil d'administration de HafenCity Hamburg GmbH, de Christoph Felger, associé et directeur du design chez David Chipperfield Architects Berlin, de Franz-Josef Höing, directeur de l'urbanisme de la ville de Hambourg et de Timo Herzberg, PDG de SIGNA Prime Selection AG.

« Riche de sa longue histoire et présentant de nombreux attraits, Hambourg va incorporer un nouveau point de repère urbain avec l'Elbtower », a déclaré Timo Herzerg. « Ce projet vise à créer un lieu qui attire et unit l'ensemble de la société, grâce à la création de structures spatiales et fonctionnelles qui ouvrent la voie à une kyrielle de façons de travailler et d'utilisations. Nous sommes heureux d'avoir été votés à l'unanimité par un jury pour notre design et concept spectaculaires. »

Dans les années à venir, SIGNA Prime Selection AG va construire l'Elbtower d'après les plans du studio David Chipperfield Architects Berlin. L'édifice sera un gratte-ciel emblématique, situé juste à côté des ponts sur l'Elbe. La construction commencera début 2021 et devrait s'achever à la mi-2025. D'une hauteur de 233 mètres, l'Elbtower deviendra un centre d'intérêt incontournable à Hambourg. L'Elbtower représente à la fois l'aboutissement du développement de HafenCity et le prélude à l'entrée du centre-ville de Hambourg. Avec le nouveau métro et la nouvelle gare ferroviaire urbaine d'Elbbrücken, le gratte-ciel deviendra un nouveau centre urbain accessible depuis les futures zones de développement urbain, Billebogen et Grasbrook.

« Nous sommes très heureux d'avoir remporté l'appel d'offres pour l'Elbtower aux côtés de SIGNA et d'avoir la chance de travailler à nouveau à Hambourg, en particulier dans un site aussi important », a déclaré David Chipperfield. « En tant qu'architectes, nous sommes de plus en plus conscients du fait que la ville dépend de la qualité des projets de construction privés pour créer une forte dimension sociale en phase avec la complexité de la ville. Nous sommes ravis d'assumer cette responsabilité avec le projet de l'Elbtower. »

Le projet de gratte-ciel « Elbtower » a fait l'objet d'un processus de sélection des constructeurs en une seule phase. Il n'a fallu que neuf mois pour boucler ce processus. La phase d'appel d'offres a commencé le 31 mai 2017. Un jury interdisciplinaire et indépendant a sélectionné les trois candidats, et HafenCity Hamburg GmbH a ensuite entamé les négociations avec eux en novembre 2017, après l'approbation du Conseil de surveillance.

Par la décision finale du jury, rendue le 31 janvier 2018, SIGNA s'est distinguée de ses deux concurrents et a été choisie comme futur constructeur. Le jury a été impressionné par la très bonne adéquation du projet de David Chipperfield Architects Berlin avec la culture architecturale de Hambourg et la célèbre silhouette urbaine de la ville. Composé d'architectes, d'urbanistes et de professionnels de l'immobilier, le jury a voté à l'unanimité pour le projet du studio David Chipperfield Architects Berlin.

Soutenue par le projet de David Chipperfield Architects Berlin - studio qui a conçu le Kaufhaus Tyrol à Innsbruck et le projet WaltherPark à Bolzano pour SIGNA et s'est également chargé de la conception du Centre Nobel à Stockholm et de la James Simon Gallery à Berlin -, SIGNA s'est imposée dans le processus complexe de sélection portant sur le développement du gratte-ciel jouxtant les ponts sur l'Elbe.

Par ailleurs, la résilience du financement de SIGNA grâce à une forte dotation en fonds propres, sa solidité financière et sa riche expérience dans des projets complexes similaires ont fait une forte impression sur les membres du jury.

Le 6 février 2018, le Conseil de surveillance a approuvé le projet et l'attestation notariée a été rédigée. La validité du contrat nécessite l'approbation du Parlement de Hambourg, qui devrait prendre une décision à cet égard à la fin de l'été 2018.

