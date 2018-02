Airbiquity nommé finaliste d'un prix Edison Award pour l'année 2018 dans la catégorie « services innovants »







Le chef de file dans les services de véhicules connectés sera reconnu pour ses solutions de mise à jour logicielle et de gestion des données OTAmatictm

SEATTLE, 12 février 2018 /PRNewswire/ -- Airbiquity, chef de file mondial en services de véhicules connectés, a annoncé ce jour sa nomination en tant que finaliste aux prix Edison Awardtm pour l'année 2018, dans la catégorie « Services innovants - Données numérisées », pour ses solutions OTAmatic de mise à jour logicielle et de gestion des données over-the-air (OTA). Les prix Edison Awards, qui puisent leur inspiration dans la persévérance et l'inventivité de Thomas Edison, reconnaissent l'innovation, la créativité et l'ingéniosité des produits et services. Les gagnants des médailles d'or, d'argent et de bronze dans les différentes catégories seront dévoilés lors de la 31e remise des Edison Awards, un événement annuel qui se tiendra le 11 avril 2018 à New York.

OTAmatic d'Airbiquity permet aux constructeurs et fournisseurs automobiles d'orchestrer et automatiser en toute sécurité la mise à jour logicielle pour véhicules connectés OTA et les campagnes de gestion des données depuis le Cloud, à leur échelle. Le produit, leader sur le marché, offre une capacité élaborée de gestion des services secondaires, avec un ciblage hautement affiné de véhicules et d'appareils, des contrôles distinctifs en matière de politique et de confidentialité, des communications avec les consommateurs entièrement personnalisables et une grande souplesse de déploiement des solutions. En plus de la collecte, du regroupement et de la distribution de données sur les véhicules, OTAmatic est doté d'un cadre d'analyse des données de pointe qui prend en charge les modules analytiques évolutifs des fournisseurs d'analyse de données, ainsi que l'anonymisation et la normalisation des données des véhicules, pour la monétisation et la création de valeur des constructeurs automobiles et des tiers.

« Le fait d'être finalistes pour un prix Edison Award reconnaît le travail acharné de notre équipe, de notre dévouement pour qu'OTAmatic devienne une réalité, ainsi que le rôle que les données critiques joueront dans le futur du transport automobile », a déclaré Kamyar Moinzadeh, président directeur général d'Airbiquity. « Alors que nous nous dirigeons vers un futur autonome alimenté par des logiciels et des données, Airbiquity s'engage à développer des solutions logicielles et de gestion des données innovantes et sûres pour nos clients automobiles à travers le monde. »

Toutes les nominations ont été revues par le comité directeur des Edison Awards et le scrutin final a été envoyé à un panel de jury indépendant composé de plus de 3000 professionnels issus des domaines du développement de produit, de la conception, de l'ingénierie, des sciences, du marketing et de l'enseignement, représentant ainsi une large gamme de secteurs et de disciplines.

Airbiquity est reconnu pour la deuxième fois par les Edison Awards. En 2014, la société a reçu la médaille d'or des Edison Award dans la catégorie « Services innovants - Sûreté et sécurité » pour Choreotm, sa plateforme de fourniture de services pour véhicules connectés dans le Cloud.

À propos d'Airbiquity

Airbiquity® est un leader mondial en services pour véhicules connectés, et un pionnier du développement et de la conception de technologie télématique automobile. À la pointe de l'innovation automobile, Airbiquity exploite Choreotm, la plateforme de fourniture de services pour véhicules connectés dans le Cloud la plus avancée du secteur, et prend en charge tous les principaux cas d'utilisation tels que la gestion des données et les mises à jour logicielles over-the-air (OTA), avec OTAmatictm. En collaboration avec Airbiquity, les constructeurs et les fournisseurs du secteur automobile déploient des services pour véhicules connectés hautement évolutifs, fiables et gérables, répondant aux exigences de leurs clients en matière de sécurité, de divertissements et de fonctionnalité dans plus de 60 pays à travers le monde. Pour en savoir plus sur Airbiquity, veuillez consulter www.airbiquity.com ou rejoignez la discussion @airbiquity. Airbiquity est une marque de commerce d'Airbiquity Inc.

Le prix Edison Awards

Le prix Edison Awards est un programme mené par Edison Universe, une organisation à but non lucratif 501(c)(3), au service des innovateurs de demain. Pour en savoir plus sur les Edison Awards, veuillez consulter le site www.edisonawards.com.

