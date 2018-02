Les drones DJI prennent leur envol avec Worldpay







LONDRES, February 12, 2018 /PRNewswire/ --

DJI, constructeur de drones et leader du marché, a choisi Worldpay pour gérer les paiements en ligne

Worldpay Inc., leader mondial des services de paiements, s'est associé au premier constructeur mondial de drones DJI, afin de permettre à l'entreprise de développer sa plateforme e-commerce et ainsi élargir sa clientèle à travers le monde.

Le marché mondial des drones pourrait atteindre un chiffre d'affaire de plus de 11,2 milliards de dollars US d'ici 2020[1 ] et le taux d'adoption connait actuellement une croissance rapide. Constatant l'intérêt croissant des consommateurs à travers l'Europe et des pays tels que l'Australie et le Japon, DJI a choisi Worldpay comme partenaire. Fort d'une solide réputation dans le domaine de la vente en ligne et offrant des solutions de paiement locaux, Worldpay permettra à DJI d'atteindre une nouvelle clientèle dans différentes régions du monde et rendra ses produits plus accessibles aux créateurs, voyageurs, photographes et professionnels qui utilisent la technologie des drones dans leur travail.

D'après Christina Zhang, Responsable du service trésorerie chez DJI, « le marché mondial des drones a littéralement explosé au cours de ces dernières années. Les consommateurs trouvent des utilisations très créatives pour cette technologie et apportent ainsi de nouvelles perspectives à leur vie quotidienne. Ce secteur traverse actuellement une période très dynamique. Alors que notre technologie gagne en intuitivité, et avec des applications plus diversifiées, nous voulons rendre nos drones accessibles à tous, partout dans le monde, que ce soit pour le travail ou le loisir. Dans un futur proche, nous espérons élargir davantage notre clientèle en Europe et en Asie-Pacifique, et offrir, grâce aux solutions de paiement proposées par Worldpay, une expérience plus fluide et sécurisée pour nos clients en ligne. »

En plus de sa présence mondiale et de son l'offre élargie de paiements par cartes bancaires, Worldpay propose également toute une gamme de méthodes de paiement alternatifs, comme iDEAL aux Pays-Bas et SOFORT en Allemagne, permettant aux commerçants d'accepter les méthodes paiements favoris de leur clientèle locale.

Le constructeur de drones a également pu bénéficier de l'expertise de Worldpay en matière de prévention des fraudes. Le montant des transactions étant relativement élevé en raison de la valeur de ses produits, DJI place une importance particulière dans le choix des outils de détection et de protection contre la fraude. Ainsi, afin d'accroître la protection de sa clientèle et de lui fournir la meilleure expérience d'achat en ligne possible, DJI a opté pour l'outil de protection contre la fraude de Worldpay, « Risk Guardian ». Depuis la mise en oeuvre de cette solution, DJI a constaté une baisse du nombre de cas de fraude ainsi qu'une augmentation du taux d'acceptation des paiements.

Shane Happach, Vice-président exécutif, Directeur de Global Enterprise eCommmerce chez Worldpay, Inc. a déclaré : « Lutter contre la fraude en ligne est un enjeu de premier plan pour les fabricants d'électronique, tout particulièrement lorsqu'il s'agit de technologies de pointe comme les drones. Le succès de toute entreprise repose sur sa capacité à trouver le parfait équilibre entre la gestion de volumes de vente élevés et la garantie que les clients pourront bénéficier d'un service fiable et sécurisé. Worldpay a fourni des solutions à des milliers d'entreprises à travers le monde pour les aider à atteindre cet équilibre, et les améliorations apportées par DJI à ce jour prouvent combien une approche stratégique à la prévention de la fraude est cruciale au développement fructueux d'une entreprise. »

1 - Selon Gartner, près de 3 millions de drones civils et commerciaux seront expédiés en 2017

À propos de Worldpay, Inc.

Worldpay, Inc. (NYSE : WP ; LSE : WPY) est un des leaders mondiaux des services de paiement doté de la capacité unique de dynamiser le commerce mondial en ligne et en point de vente, quel que soit la méthode de paiement et le lieu. Bénéficiant d'une portée unique dans l'industrie et d'une plateforme technologique intégrée sans pareil, Worldpay offre à ses clients une gamme complète de produits et de services à travers le monde.

Chaque année, Worldpay traite plus de 40 milliards de transactions effectuées via plus de 300 modes de paiement, en 126 devises et dans 146 pays. La stratégie de développement de l'entreprise comprend une expansion vers des marchés à forte croissance, les secteurs et les segments de clientèle, y compris le commerce électronique mondial, les paiements intégrés et le B2B.

Worldpay, Inc. a été créé en 2018 suite à la fusion des premiers acquéreurs aux États-Unis et au Royaume-Uni, Vantiv, Inc. et Worldpay Group plc. Worldpay, Inc est inscrite à la bourse de New York (NYSE) sous le symbole « WP » et à la bourse de Londres (LSE) sous le symbole « WPY ».

Vous pouvez consulter notre site à http://www.worldpay.com/global

À propos de DJI

http://www.dji.com

Communiqué envoyé le 12 février 2018 à 01:00 et diffusé par :