Hero MotoCorp va être le sponsor titre du tournoi de cricket T20 triangulaire qui aura lieu au Sri Lanka

NEW DELHI, February 12, 2018 /PRNewswire/ --

Participent au tournoi trois géants du cricket du sous-continent indien - L'Inde, le Bangladesh et le Sri Lanka

Fidèle à son engagement à long terme en faveur de la promotion du sport, Hero MotoCorp Ltd., le plus grand fabricant de deux-roues au monde, a encore élargi, aujourd'hui-même, son soutien au jeu de cricket en devenant le sponsor titre du tournoi triangulaire de T20 (la forme la plus courte de cette discipline), dénommé Hero Nidahas Trophy.

Cette série, qui aura lieu au Sri Lanka du 6 au 18 mars, est organisée pour célébrer les 70 ans de l'indépendance du pays.

Le tournoi accueillera trois grandes équipes du sous-continent indien : l'Inde, le Bangladesh et le Sri Lanka, pays organisateur. Le trophée se disputera au stade R. Premadasa de Colombo et sera appelé le Hero Nidahas Trophy.

Synonyme d'évènements sportifs de renom à l'échelle mondiale, Hero MotoCorp s'est depuis longtemps engagé fermement à promouvoir diverses disciplines sportives, notamment le cricket, le golf, le football et le hockey sur gazon.

Basée à New Delhi, Hero MotoCorp est associée au cricket depuis plus de vingt ans. L'entreprise était l'un des partenaires mondiaux du Conseil international du cricket (ICC). Elle est actuellement le sponsor titre de la Hero Caribbean Premier League, le principal tournoi de cricket T20 des Caraïbes.

S'exprimant au sujet de cette association, M. Pawan Munjal, président du conseil, directeur général et PDG de Hero MotoCorp, a déclaré : « Le cricket est encore l'un des sports les plus populaires au Sri Lanka et nous sommes heureux d'élargir nos liens avec le cricket sri-lankais. Hero MotoCorp est une marque jeune, dont le nom est associé à un grand nombre de sports depuis plus de vingt ans. Ce partenariat va renforcer l'ancrage de la marque Hero au Sri Lanka, un marché mondial important pour nous. J'ai hâte de voir se dérouler un nouveau tournoi très réussi et captivant et souhaite bonne chance à toutes les équipes ».

Exprimant son enthousiasme au sujet de l'association, Jerome Lee Jayaratne, directeur de l'exploitation de la fédération Sri Lanka Cricket, a déclaré : « La marque Hero s'est taillé une place et forgé une trajectoire sur le marché. Nous sommes très heureux de les compter comme sponsor titre et nous attendons avec impatience une affiliation enrichissante pour les deux parties prenantes que nous sommes ».

Hero MotoCorp a été l'un des principaux sponsors des récentes tournées au Sri Lanka des équipes de cricket d'Australie, des Indes occidentales et d'Angleterre. Le Sri Lanka est un marché mondial important pour Hero MotoCorp, laquelle s'emploie à promouvoir dynamiquement les sports dans le pays.

