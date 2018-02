Le nombre de cartes UnionPay émises en dehors de la Chine continentale se chiffre à environ 90 millions







SHANGHAI, 11 février 2018 /PRNewswire/ -- UnionPay International a annoncé aujourd'hui l'émission d'environ 20 millions de nouvelles cartes UnionPay en dehors de la Chine continentale en 2017, ce qui porte le nombre total de cartes UnionPay émises ailleurs qu'en Chine continentale à environ 90 millions. Le volume des transactions effectuées avec ces cartes UnionPay a augmenté d'environ 40 % en glissement annuel, et celui des transactions réalisées avec ces cartes en Chine continentale a continué de croître pendant plusieurs années consécutives.

Selon les dernières données, la Chine est devenue le quatrième marché mondial pour le tourisme en provenance de l'étranger, 140 millions de personnes s'étant rendues dans le pays en 2017. Alors que le nombre de visiteurs continue d'augmenter en Chine, le nombre de touristes venus des pays et régions situés tout au long de l'itinéraire « Une ceinture, une route » augmente encore plus rapidement. UnionPay élargit la portée de l'émission des cartes en dehors de la Chine continentale et améliore les services et privilèges liés à l'utilisation des cartes pour faciliter les échanges personnels entre la Chine et le reste du monde.

À la fin de l'année 2017, environ 90 millions de cartes UnionPay avaient été émises ailleurs qu'en Chine continentale, dont plus de 25 millions dans les pays appartenant à la zone « Une ceinture, une route ». UnionPay est devenue la première marque de cartes bancaires en nombre d'émission de cartes au Laos, en Mongolie et au Myanmar. Plus de 4,1 millions de cartes UnionPay ont été émises au Pakistan. Plus de 10 banques locales russes ont émis au total 1,3 million de cartes UnionPay.

Les cartes UnionPay sont désormais un moyen de paiement très répandu parmi les touristes originaires de certains pays et régions lorsqu'ils visitent la Chine. Les titulaires de cartes UnionPay des pays et régions situés le long de la zone « Une ceinture, une route » aiment utiliser les cartes UnionPay en Chine continentale. En 2017, le volume des transactions effectuées en Chine continentale avec des cartes UnionPay émises au Pakistan a doublé, et celui réalisé avec des cartes UnionPay émises au Tadjikistan et au Kazakhstan a augmenté d'environ 50 %.

Les titulaires de cartes UnionPay d'autres pays et régions du globe ont offert davantage de possibilités de faire des affaires aux commerçants de la Chine continentale. En 2017, les titulaires internationaux de cartes ont utilisé celle d'UnionPay dans 31 provinces, municipalités et régions autonomes de Chine. Les visiteurs titulaires de cartes n'utilisent pas seulement la carte pour faire des achats, mais aussi pour dépenser davantage en divertissement, restauration et hébergement.

Grâce aux transactions réalisées avec UnionPay ailleurs qu'en Chine continentale, la dimension internationale du réseau UnionPay devient plus évidente. Depuis novembre dernier, le volume des transactions faites avec des cartes UnionPay émises en dehors de la Chine continentale a dépassé celui effectué ailleurs qu'en Chine continentale avec des cartes UnionPay émises en Chine continentale.

Plus de 90 % des transactions effectuées avec des cartes UnionPay émises à Hong Kong, Macao, au Pakistan, en Asie du Sud-Est et en Asie centrale se font à l'échelle locale, ce qui signifie qu'UnionPay est devenue un moyen de paiement très prisé par les résidents de ces pays. Par ailleurs, les titulaires de cartes émises en dehors de la Chine continentale aiment utiliser leurs cartes dans le cadre de leurs voyages internationaux. Par exemple, le volume des transactions transfrontalières réalisées avec des cartes UnionPay émises en Thaïlande, au Pakistan et au Kazakhstan a augmenté de plus de 100 % en 2017, et le volume des transactions réalisées en Europe et sur le continent américain avec des cartes UnionPay émises ailleurs qu'en Chine continentale a augmenté de plus de 20 %.

