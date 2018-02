L'honorable Mélanie Joly annonce des investissements importants dans le cadre du Fonds du Canada pour la présentation des arts







QUÉBEC, le 11 févr. 2018 /CNW/ - L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui que le Réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis (RIDEAU) recevra un appui de 30 000 dollars venant s'ajouter aux 360 000 dollars qu'il a déjà reçus cette année. Grâce à cette somme, RIDEAU pourra accueillir plusieurs délégations internationales ainsi que la plus grande délégation chinoise de son histoire. Ceci permettra aux artistes canadiens de se faire valoir auprès de diffuseurs canadiens et internationaux, en plus d'ouvrir de nouveaux marchés pour nos créateurs et entrepreneurs culturels.

D'ailleurs, le 2 février dernier, la ministre Joly a coprésidé la réunion inaugurale du comité mixte Canada-Chine sur la culture. Cette rencontre a permis de renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines de la culture, des industries créatives, du patrimoine et des arts. En cette année du tourisme Canada-Chine, les possibilités de développer les relations entre nos pays, organismes et citoyens sont nombreuses. La première mission commerciale des industries créatives canadiennes en Chine en avril prochain en est un parfait exemple.

En plus des 30 000 dollars supplémentaires octroyés à la Bourse RIDEAU, le gouvernement du Canada alloue 20 000 dollars à RADARTS inc. (Réseau atlantique de diffusion des arts de la scène et 17 500 aux projets d'exportations créatives de Rencontre Théâtre Ado.

Le gouvernement du Canada accorde ces sommes par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts. Le Fonds fournit une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels, en plus d'appuyer les organismes venant en aide aux diffuseurs artistiques.

Grâce à ce fonds, les Canadiens ont accès à des expériences artistiques professionnelles variées, dans leur communauté. Chaque année, le Fonds du Canada pour la présentation des arts appuie environ 600 festivals artistiques, saisons de spectacles professionnels et autres activités liées à la présentation des arts dans plus de 250 villes ou communautés partout au pays.

« Je suis heureuse d'être présente à cette rencontre phare du milieu des arts de la scène, d'autant plus que l'investissement du gouvernement du Canada aidera la Bourse RIDEAU à accueillir la plus grande délégation chinoise de son histoire. Concrètement, ces investissements contribueront à bâtir la carrière internationale de nos artistes, à donner naissance à de nouveaux projets novateurs et à renforcer notre économie. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Forts de notre expertise à créer des liens solides et durables pour la circulation du spectacle outre-mer, nous sommes heureux de pouvoir accueillir une délégation internationale aussi diversifiée cette année. L'investissement du gouvernement du Canada a permis d'accroître nos capacités d'accueil et ainsi, de nous ouvrir à de nouveaux réseaux, au grand bénéfice des artistes du pays, notamment grâce à la présence d'une importante délégation chinoise. La Chine est un territoire en pleine expansion, et nous souhaitons que ce premier pas soit porteur d'une collaboration fructueuse dans les années à venir. »

- M. Jacques Pineau, président de RIDEAU

La Bourse RIDEAU, qui célèbre cette année son 31e anniversaire, est le plus important rendez-vous francophone de la création et de la diffusion des arts de la scène en Amérique. Cette année, elle devrait attirer 1 200 participants, 350 diffuseurs du Canada et de l'étranger, 350 artistes multidisciplinaires, ainsi que 320 producteurs et agents.

La Bourse RIDEAU permet aux producteurs et agents de présenter des artistes de renom ou de la relève, et aux diffuseurs nationaux et internationaux, de porter les oeuvres de ces derniers devant le public d'ici et d'ailleurs.

La Bourse RIDEAU propose environ 50 vitrines de spectacles (extraits ou intégrales) de toutes les disciplines des arts de la scène (musique, chanson, danse, théâtre, humour, variété et jeunesse), une Place du marché dynamique, des ateliers de formation, des conférences ainsi qu'un gala : la Soirée des prix RIDEAU.

