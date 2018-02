En vente dès le 12 février - La loterie 100 $ ultime est de retour







MONTRÉAL, le 11 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le billet de loterie 100 $ ultime, qui a suscité un engouement l'an dernier avec 99,6 % des 500 000 billets vendus, est de retour! En vente dès demain, et ce, pendant 8 semaines, 100 $ ultime offre 1 chance sur 25 000 de devenir millionnaire. Le tirage des 20 numéros gagnants aura lieu le 5 avril dès 19 h 30 sur les ondes de TVA.

Citations

« En raison de l'engouement que le billet 100 $ ultime a suscité chez les Québécois l'an dernier, nous avons ajusté le mode de distribution afin de maximiser les chances qu'il reste des billets le plus longtemps possible, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec », déclare Richard Trudel , directeur des services à la clientèle et des tirages.

, directeur des services à la clientèle et des tirages. « L'année dernière, nous avons reçu plus de 3 300 demandes d'information de clients à propos du billet 100 $ ultime. C'est énorme! Plusieurs cherchaient notamment à se procurer un billet. Nous les avons aidés en leur indiquant les points de vente où des billets étaient encore disponibles. Cette année, notre service à la clientèle aura accès à un système, mis à jour régulièrement, permettant de diriger encore mieux nos clients vers des détaillants à proximité qui auront encore des billets à vendre », ajoute M. Trudel.

Faits saillants

100 $ ultime offre la meilleure chance de devenir millionnaire : 1 chance sur 25 000 comparativement à 1 chance sur 14 000 000 au Lotto 6/49.

Loto-Québec avait fait le pari que les gens allaient surtout acheter le billet en groupe. Cela s'est avéré exact : les 20 lots offerts ont tous été gagnés, et sur ces 20 lots, 13 l'ont été en groupe.

À la manière de Célébration, 100 $ ultime propose des jeux instantanés à gratter et des numéros valides pour les tirages.

100 $ ultime en est à sa deuxième édition. Loto-Québec a mis en marché 6 éditions spéciales de produits à 100 $ au fil des ans.

Des capsules animées par Patrice Bélanger avec des témoignages de gagnants seront diffusées à TVA à partir du 12 mars.

100 $ ultime en bref

Date de mise en marché : 12 février

Date des tirages : 5 avril

Diffusion des tirages : dès 19 h 30 à TVA. Patrice Bélanger animera les tirages durant les pauses publicitaires de la soirée cinéma.

Gros lots : 20 lots de 1 000 000 $, dont 1 lot décomposable

Coût du billet : 100 $

Chances de gagner 1 000 000 $ : 1 sur 25 000

Chances de gagner un lot : 1 sur 4

Nombre de billets disponibles : 500 000

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec a pour mission de gérer l'offre de jeux de hasard et d'argent de façon efficiente et responsable en favorisant l'ordre, la mesure et l'intérêt de la collectivité québécoise. Le divertissement est au coeur de ses activités. En 2017, Loto-Québec a versé 107 lots de 1 000 000 $ ou plus et fait 132 millionnaires. Les loteries Gagnant à vie! et Grande Vie ont permis à 29 chanceux de mettre la main sur une rente à vie.

