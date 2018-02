Avis aux médias - Agenda public de Jean-François Lisée et de Véronique Hivon







QUÉBEC, le 11 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Voici l'agenda public du chef de l'opposition officielle, Jean?François Lisée, et de la vice-cheffe et porte-parole en matière de famille et de justice, Véronique Hivon, pour le lundi 12 février. Celui-ci peut changer sans préavis.

Le lundi 12 février 2018



Conférence conjointe dans le cadre de la Semaine de la souveraineté



HEURE : 11 h 30



LIEU : Université de Montréal

3200, rue Jean-Brillant, local B-0305

Montréal H3Y 1Y5

