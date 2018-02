Conservation du patrimoine religieux - Le député Marc Carrière annonce une aide financière de 78 750 $ pour la restauration de l'église Saint-François-de-Sales







GATINEAU, QC, le 11 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le député de Chapleau et adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et de la ministre responsable de l'Enseignement supérieur, M. Marc Carrière, a annoncé aujourd'hui une aide financière de 78 750 $ pour la restauration de la fenestration de l'église Saint-François-de-Sales à Gatineau.

Cette somme fait partie de l'enveloppe 2017-2018 du programme d'aide à la restauration du patrimoine à caractère religieux. Cette enveloppe budgétaire, qui s'élève à 12 M$ pour l'ensemble du Québec, a été bonifiée de 20 % par rapport aux quatre années précédentes.

Citations :

« Les travaux de restauration permettront à la communauté de léguer un bel héritage aux générations futures. Je me réjouis de cet investissement et salue le travail du gouvernement du Québec en ce qui a trait à la conservation de notre patrimoine. C'est une bonne nouvelle pour les citoyennes et citoyens de la région, car cette église est un témoin important de leur histoire. »

Marc Carrière, député de Chapleau et adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et de la ministre responsable de l'Enseignement supérieur

« L'aide financière que nous annonçons aujourd'hui contribuera à la préservation de l'église Saint-François-de-Sales, un joyau culturel et architectural de Gatineau. La mise en valeur de notre héritage patrimonial apporte de nombreuses retombées positives dans toutes les régions du Québec. Notre gouvernement est fier de participer à la sauvegarde de notre patrimoine religieux, c'est pourquoi nous avons augmenté de 20 % l'enveloppe budgétaire qui lui est consacrée. »

Marie Montpetit, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

« Nous sommes heureux que l'enveloppe budgétaire accordée pour la conservation du patrimoine religieux ait été bonifiée. Nous continuerons, toujours avec la même fierté, d'accompagner les communautés qui se mobilisent pour prendre en charge ce riche patrimoine. Ces projets génèrent d'importants effets structurants, tant sur le plan communautaire que sur le plan culturel. »

Jocelyn Groulx, directeur du Conseil du patrimoine religieux du Québec

