Blitz d'investissements de près de 8,6 M$ pour bonifier l'accès à la chirurgie et aux examens diagnostiques

QUÉBEC, le 11 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Afin de mieux répondre aux besoins croissants de la population québécoise et de réduire les délais d'attente, le Gouvernement du Québec investit près de 8,6 M$ pour faciliter l'accès à la chirurgie, aux examens diagnostiques et à certains services de cardiologie. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, a procédé aujourd'hui à l'annonce de ce financement ponctuel destiné essentiellement à l'ajout de services d'ici le 31 mars.

Les allocations financières qui concernent les volets de la chirurgie s'élèvent à 2,5 M$, et permettront d'effectuer 1 000 chirurgies supplémentaires. Un autre montant de 2 M$ servira au financement des services diagnostiques, notamment en imagerie par résonnance magnétique (IRM), en endoscopie, en radiologie générale et en tomodensitométrie (TDM). Du côté de la cardiologie, près de 4,1 M$ seront consacrés à l'augmentation des volumes en électrophysiologie, en échographie cardiaque et en chirurgie cardiaque. Toutes ces sommes serviront entre autres à augmenter les plages horaires ainsi qu'à réduire les listes d'attente, dans les établissements où le personnel et les installations le permettent.

L'ensemble de ce financement s'ajoute aux investissements annoncés en novembre 2016, soit 20 M$ pour soutenir la réalisation de 22 450 chirurgies additionnelles par année ainsi que 4,5 M$ pour 46 500 examens supplémentaires en IRM et 1,5 M$ pour 20 200 examens supplémentaires en TDM.

« L'accessibilité des services offerts par notre réseau est une des grandes priorités de notre gouvernement, comme nous l'avons clairement démontré au cours des quatre dernières années. Le blitz que nous annonçons aujourd'hui s'inscrit dans cette même volonté, et vise à répondre de manière très concrète et ciblée aux besoins actuels des usagers. Je suis persuadé que cette initiative permettra de diminuer les listes d'attente et d'améliorer les soins et services offerts aux patients. »

Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux

