La Journée du 211?prend tout son sens dans le Grand Montréal en 2018 !







MONTRÉAL, le 11 févr. 2018 /CNW Telbec/ - « À la lumière de la mise en oeuvre prochaine du service complet 211 dans 94 municipalités de la grande région de Montréal, nous célébrons cette année avec un grand enthousiasme la Journée du 211 qui vise à inciter la population à se prévaloir de ce service qui vient en aide à des milliers de personnes au Québec, comme dans le reste du Canada », a indiqué Madame Pierrette Gagné, directrice générale du Centre de Référence du Grand Montréal (CRGM), gestionnaire du service 211. « Pour le Centre de Référence du Grand Montréal, le mois d'avril prochain sera un mois tout à fait spécial lorsque le service complet du 211 soit le service téléphonique 2-1-1 et le site web www.211qc.ca seront disponibles à tous les citoyens du Grand Montréal, notamment?dans toutes les municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal », a-t-elle ajouté.

On se rappellera que le 211 est un service téléphonique facile à retenir, 2-1-1, qui permet aux citoyens aux prises avec des besoins sociaux (dépannage alimentaire, logement, transport accompagnement, besoins de formation, recherche d'emploi, soutien pour les aînés, les familles intégration des immigrants, etc.) d'appeler les conseillers de l'Info-référence du Centre de Référence du Grand Montréal, afin d'obtenir les coordonnées des organismes sociaux et publics pouvant les aider.

Conjugué au site web www.211qc.ca qui répertorie 5?000 organismes sociaux et communautaires localisés dans le Grand Montréal, mis à jour en continu, le service 211 est un levier essentiel dans la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Il permet aux personnes d'accéder rapidement aux ressources dont elles ont besoin et de pouvoir trouver les solutions pour se sortir d'une situation difficile. C'est un service de proximité qui aide davantage de personnes à retrouver ainsi une capacité d'agir sur leur situation, améliorant ainsi ses conditions de vie, mais par le fait même améliorant le tissu social des communautés.

Pour madame Lili-Anna Pere?a, présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal, partenaire du 211, « le service 211 aidera non seulement la population, mais aussi les intervenants d'organismes communautaires et des réseaux de la santé et des services sociaux de la grande région métropolitaine à diriger aisément les personnes vers les ressources de proximité appropriées. Il permettra également d'assurer une meilleure adéquation entre les besoins des citoyens et les services offerts. »

« Après avoir été implanté dans un premier temps à Laval, à la MRC de L'Assomption et à la MRC Thérèse-De Blainville, l'arrivée du 211 sur le territoire du Grand Montréal est le fruit de nombreux efforts et d'actions concertées avec les partenaires du 211, soit Centraide du Grand Montréal, le ministère de la Famille du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que la ville de Laval et des élus des MRC de L'Assomption et de la MRC de Thérèse-De Blainville et de la MRC de Vaudreuil-Soulanges » a souligné Madame Gagné.

D'autres municipalités de la Montérégie doivent s'engager dans les rangs en 2018, ce qui fera en sorte que plus de 62 % de la population du Québec auront accès à ce service essentiel.

Pour la petite histoire, c'est en 2001 qu'InformCanada, le regroupement des centres d'information et de référence au Canada ainsi que Centraide/United Way Canada a reçu du CRTC l'autorisation de réserver le numéro de téléphone 211 pour les centres communautaires d'information et référence canadiens. Depuis, InformCanada et Centraide sont responsables de l'octroi de la licence 211 et de l'établissement des standards de qualité.

Au Québec, le 211 couvre les régions de la Capitale-Nationale, la Chaudière-Appalaches et la Haute-Yamaska. Le 211 Québec-Régions fêtera son 10e anniversaire au printemps 2018.

Centre de Référence du Grand Montréal

Le Centre de Référence du Grand Montréal offre des services bilingues d'information et de référence sociocommunautaire par téléphone, en ligne et grâce à des répertoires imprimés aux citoyens et aux intervenants du Grand Montréal. Il gère aussi le service 211, la ligne Référence-Aînés, ainsi que deux lignes de soutien, d'information et de référence, Drogue : aide et référence et Jeu : aide et référence ainsi que le programme TéléCounselling pour joueurs excessifs.

Centraide du Grand Montréal

Centraide du Grand Montréal intervient sur le territoire de Laval, Montréal et la Rive-Sud. Près de 57?000 bénévoles sont impliqués au sein des quelque 350 organismes qu'il soutient et 22?000 bénévoles se consacrent à l'organisation de sa campagne annuelle. Au Québec, Centraide est présent dans 18 régions et reçoit l'appui d'entreprises, d'institutions privées, publiques et parapubliques et de grandes organisations syndicales. Les fonds recueillis sont investis localement pour briser le cycle de la pauvreté et de l'exclusion sociale.

centraide-mtl.org

SOURCE Centre de référence du grand Montréal

Communiqué envoyé le 11 février 2018 à 10:00 et diffusé par :