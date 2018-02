L'industrie montréalaise de la mode se distingue à l'événement MAGIC 2018 à Las Vegas







Plus de 60 entreprises du Québec participent

à la plus importante foire commerciale de mode en Amérique du Nord

MONTRÉAL, le 11 févr. 2018 /CNW Telbec/ - En grande première, plus de 60 entreprises et marques montréalaises du secteur de la mode participent cette semaine à MAGIC 2018, la plus importante foire commerciale de mode en Amérique du Nord. Organisé par UBM Fashion, cet événement, qui se déroule du 12 au 14 février au Mandalay Bay Convention Center à Las Vegas, rassemble plus de 4 000 exposants, dont de grandes marques internationales de mode, et quelque 58 000 visiteurs de partout dans le monde.

« Nous sommes fiers que de nombreux membres de notre industrie unissent leurs forces dans le cadre de cet événement afin de mettre en valeur le leadership de Montréal comme plaque tournante de la mode, affirme Debbie Zakaib, directrice générale de mmode. Les entreprises participantes, représentant tant des PME que des chefs de file mondiaux du Québec, entendent profiter de cette plateforme unique pour dévoiler leurs collections automne / hiver 2018-2019, rencontrer des acheteurs clés et créer de nouvelles occasions d'affaires. »

« Notre gouvernement accorde une grande importance aux missions comme celle-ci, puisqu'elles permettent de faire découvrir aux acheteurs étrangers les forces du Québec. Dans le cadre de cette foire internationale, les acteurs du secteur de la mode multiplieront les occasions de faire valoir leur expertise et leur créativité, de renforcer des liens commerciaux et d'établir des partenariats, » indique Dominique Anglade, vice-première ministre du Québec, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique.

Créateurs, fabricants, distributeurs et détaillants disposent d'un espace d'exposition exclusif et dynamique sous une bannière distinctive, la galerie MontréalStyle (espace no 27140). Située au coeur du plus important carrefour du Mandalay Bay Convention Center, celle-ci est appuyée par des lounges donnant accès aux exposants montréalais présents dans d'autres sections du salon, dont celles de la mode féminine et masculine, des chaussures, de la fourrure et des vêtements d'extérieur, du denim, de la lingerie, des vêtements de sport, de la mode pour enfants et des accessoires.

AJG Apparel, Alfred Cloutier, Alphi Apparel, Au Noir, FDJ French Dressing, Groupe Gorski, Importations Rallye (Projek Raw), Lolë, Mitchie's Matchings, Pajar, Quartz Co, Raffinalla, U Group, Félix Homme (Vincent d'Amérique) et Yoga Jeans sont quelques-unes des entreprises et des marques québécoises présentes.

Cette initiative, menée par des membres de l'industrie, s'appuie sur les conseils et l'expertise d'Export Québec et de mmode, ainsi que sur la contribution de partenaires stratégiques dont UBM Fashion, TVA Publications, la Ville de Montréal, Tourisme Montréal, Richter, Montréal International, Groupe Gorski, Yoga Jeans et Pajar.

Montréal fait partie des trois grandes villes en Amérique du Nord au chapitre de la confection de vêtements avec Los Angeles et New York. Le secteur de la mode au Québec représente un chiffre d'affaires de 8 G$ CA en biens fabriqués et en ventes des grossistes-distributeurs. Avec plus de 1 850 intervenants, dont des manufacturiers, des détaillants, des grossistes, des distributeurs et des créateurs, ce pilier stratégique de l'économie québécoise génère plus de 83 000 emplois. L'industrie montréalaise de la mode mise sur la diversité culturelle et linguistique de la métropole ainsi que sur la main-d'oeuvre de qualité, le système d'enseignement dynamique, la position géographique stratégique et la communauté de création et d'innovation florissante qui la caractérisent pour poursuivre son essor.

À propos de mmode (mmode.ca)

Créée en mai 2015, mmode, la Grappe métropolitaine de la mode, a pour mission de rassembler et de fédérer les acteurs de l'industrie de la mode québécoise en agissant comme la principale plateforme d'échange et de collaboration de l'écosystème. mmode a aussi pour mandat de créer des synergies d'affaires et d'innovation ainsi que de contribuer à améliorer la compétitivité et la croissance de ce secteur. mmode remercie ses partenaires publics : la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada.

À propos d'UBM Fashion

UBM FASHION est organisé par UBM plc. UBM est le plus important organisateur au monde qui se consacre exclusivement aux événements B2B. Son équipe composée de plus de 3 750 personnes situées dans plus de 20 pays offre ses services au sein de plus de 50 secteurs différents. Grâce à sa connaissance approfondie de ces secteurs et à la passion qui l'anime, UBM crée des expériences enrichissantes favorisant la réussite de ses clients. Visitez le site www.ubm.com pour les plus récentes nouvelles et informations concernant UBM.

