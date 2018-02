/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada veut savoir pourquoi vous avez choisi les sciences : lancement d'une campagne numérique lors d'un événement de Facebook Canada/







TORONTO, le 9 févr. 2018 /CNW/ - La secrétaire parlementaire pour les Sciences et députée de London-Ouest, Kate Young, dévoilera, au nom de la ministre des Sciences et ministre des Sports et des Personnes handicapées, l'honorable Kirsty Duncan, la prochaine phase de la campagne « Optez pour les sciences » du gouvernement du Canada lors de la Journée internationale des femmes et des filles de science, dimanche.

Le lancement se fera tout juste avant la tenue d'un événement organisé au siège social de Facebook Canada, où Mme Young agira à titre de modératrice d'un groupe de scientifiques canadiennes de premier plan qui discuteront devant un auditoire constitué d'étudiantes en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques.

Date : Le dimanche 11 février 2018



Heure : 10 h



Lieu : Siège social de Facebook Canada

661, avenue University, pièce 1201

Toronto (Ontario)

Suivez la ministre Duncan sur les médias sociaux.

Twitter : @MindesSciences

Instagram : mindessciences

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 11 février 2018 à 08:00 et diffusé par :