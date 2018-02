/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant le patrimoine à caractère religieux dans la région de l'Outaouais/







QUÉBEC, le 9 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le député de Chapleau et adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et de la ministre responsable de l'Enseignement supérieur, M. Marc Carrière, convie les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle sera faite l'annonce d'une importante aide financière à l'église Saint-François-de-Sales concernant le patrimoine à caractère religieux dans la région de l'Outaouais.

Date : Le dimanche 11 février 2018



Heure : 15 h 15



Lieu : Église Saint-François-de-Sales 799, rue Jacques-Cartier Gatineau (Québec) J8T 2W1





SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

