NOVOO présente une nouvelle promotion pour son concentrateur USB de type C 5 en 1 primé







HONG KONG, 11 février 2018 /PRNewswire/ -- NOVOO, une des principales marques de l'électronique mobile, a annoncé aujourd'hui une promotion très intéressante pour célébrer le lancement de nouvelles sélections de couleurs pour leur concentrateur USB de type C 5-en-1 primé. Les nouvelles couleurs vives sont autant d'options pouvant être associées aux marques les plus récentes d'ordinateurs et autres dispositifs et permettent aux utilisateurs d'exprimer leur style. À partir de maintenant et jusqu'à la fin du mois de février, les utilisateurs qui achèteront deux concentrateurs USB de type C 5 en 1 de marque NOVOO dans une des couleurs proposées (bleu marine, orange, bordeaux, rose ou gris), pourront économiser 25 % grâce au code promo : VTD250NV.

L'offre est d'ores et déjà disponible dans les boutiques Amazon ; n'oubliez pas de saisir le code promo au moment de la commande : VTD250NV

Amazon États-Unis : http://amzn.to/2FIG26k

Amazon Espagne : http://amzn.to/2BVyevw

Amazon France : http://amzn.to/2E2urmf

Amazon Japon : http://amzn.to/2E5gaRm

« Notre concentrateur USB de type C 5 en 1 en aluminium a été l'adaptateur le plus populaire pour les utilisateurs qui ont besoin de connecter de manière fiable leurs dispositifs sur le nouveau protocole USB rapide de type C. Lorsque nos clients nous ont demandé un plus grand choix de couleurs, nous avons répondu immédiatement. En plus de notre modèle gris de base, nous avons ajouté des couleurs incroyables : le bleu marine, l'orange, le bordeaux et le rose, afin que nos fans expriment leur style personnel », a déclaré le PDG de NOVOO.

En quoi le concentrateur USB de type C de NOVOO est-il différent ?

Une extension pour les accessoires essentiels

Deux connexions USB 3.0 permettent d'adapter des accessoires USB à tout ordinateur doté de ports USB de type C. Il comprend également 2 fentes pour des cartes Micro SD et TF. Plus important encore, l'adaptateur vidéo 4K permet de refléter ou de prolonger l'affichage de votre ordinateur portable sur votre téléviseur, moniteur ou projecteur jusqu'à une résolution de 4K UHD (3840x2160@30 Hz), dans les formats 1080p/23.98/24/50/59.94/60HZ, 1080i/50/59.94/60HZ, 720p/50/59.94/60HZ.

Une incroyable vitesse de transfert

Connectez vos téléphones, cartes mémoire, claviers et bien plus encore grâce au protocole USB 3.0 instantané dont le taux de transfert peut atteindre 5 Gbps. Il est compatible avec les nouveaux MacBook/MacBook Pro/Huawei Mate10 pro et autres ordinateurs équipés de ports USB de type C.

Des protections de sécurité intégrées

Certifications CE, FCC et RoHS en matière de sécurité. Il comprend un circuit intelligent muni de protections contre les excès de température, les surintensités et les courts-circuits. Il bénéficie de la garantie NOVOO de 12 mois et d'un service à la clientèle à l'écoute.

À propos de NOVOO

NOVOO est une division d'Omars, un des principaux fabricants électroniques à la conception inspirée, à la mobilité et la qualité irréprochables. En présentant une large gamme de produits électroniques parmi lesquels des concentrateurs, des clés USB et des adaptateurs USB, Omars offre un confort et une fonctionnalité de la meilleure qualité aux natifs numériques actuels. www.omars.com

Pour en savoir plus :

Facebook : http://facebook.com/omarsglobal

Instagram : https://www.instagram.com/omarsglobal/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/638665/Novoo_5_in_1_USB_Hub.jpg

CONTACT : Lulu Zhang, responsable du marketing, +86 755 8340 1338 Ext. : 8663, Lulu@omars.com

Communiqué envoyé le 10 février 2018 à 22:49 et diffusé par :