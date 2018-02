Le premier ministre conclut sa visite aux États-Unis







OTTAWA, le 10 févr. 2018 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a conclu aujourd'hui sa visite à Chicago, San Francisco et Los Angeles. Au cours de cette visite, le premier ministre a rencontré plusieurs dirigeants politiques et chefs d'entreprise afin de souligner l'importance de la relation qui existe entre le Canada et les États-Unis ainsi que de créer de nouvelles opportunités pour la classe moyenne du Canada.

À Chicago, le premier ministre a rencontré Bruce Rauner, gouverneur de l'Illinois, et Rahm Emanuel, maire de Chicago, pour parler de l'importance de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Les dirigeants ont également discuté de la lutte contre les changements climatiques, du tourisme transfrontalier et du secteur de l'énergie. Le premier ministre a aussi discuté avec des étudiants de l'Institut d'études politiques de l'Université de Chicago, où il a souligné l'importance du devoir civique, de la participation des jeunes, de l'égalité des sexes et du multiculturalisme.

À San Francisco, le premier ministre Trudeau a rencontré des chefs d'entreprise d'envergure mondiale pour faire valoir le Canada en tant qu'endroit de choix où investir. Il a rencontré Marc Benioff, président?directeur général de Salesforce, qui a annoncé que son entreprise allait investir au Canada deux milliards de dollars américains au cours des cinq prochaines années. Cet investissement permettra à Salesforce d'élargir ses services de gestion des relations avec la clientèle et mènera à la création de milliers de bons emplois pour la classe moyenne. Le premier ministre a également rencontré Daniel Saks, président-directeur général d'AppDirect, qui a annoncé son intention de créer 300 nouveaux emplois et d'accroître la présence de l'entreprise au Canada.

Le premier ministre a également participé à des rencontres avec Jeff Bezos, président-directeur général d'Amazon, Robert Bradway, président-directeur général d'AMGen et Devin Wenig, président-directeur général d'eBay.

Le lendemain, le premier ministre Trudeau a rencontré Jerry Brown, gouverneur de la Californie, ainsi que Gavin Newsom, lieutenant-gouverneur de la Californie, pour parler des avantages que l'ALENA apporte à la Californie comme au Canada, et pour discuter de l'importance de poursuivre notre collaboration dans la lutte contre les changements climatiques.

Dans la région de Los Angeles, le premier ministre a prononcé un discours à la Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute, à Simi Valley. Durant son discours, il a parlé du partenariat historique entre le Canada et les États-Unis. Il a fait valoir le rôle vital que cette relation joue pour assurer notre sécurité et notre prospérité communes, ainsi que des millions d'emplois de la classe moyenne.

À Los Angeles, le premier ministre a également rencontré Eric Garcetti, maire de Los Angeles, pour discuter de diversité, d'inclusion et du besoin d'aider les familles de la classe moyenne.

« Les liens qui unissent le Canada et les États-Unis remontent aux origines mêmes de nos pays, qu'il s'agisse de liens familiaux profonds, d'entreprises ayant des activités d'un côté et de l'autre de la frontière ou de notre relation commerciale, qui est la plus vaste au monde. Lorsque nous travaillons ensemble, nous en profitons tous. Cette visite nous a donné l'occasion de renforcer encore davantage notre relation particulière et de continuer de travailler ensemble en vue de créer des opportunités pour la classe moyenne des deux côtés de la frontière. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre of Canada

Le Canada et les États-Unis entretiennent les relations commerciales les plus vastes du monde. La valeur du commerce bilatéral entre les deux pays s'établissait à près de 882 milliards de dollars en 2016, et le Canada est le plus important et le plus sûr fournisseur d'énergie pour les États?Unis.

Le Canada achète plus de produits des États-Unis que la Chine, le Japon et le Royaume-Uni réunis.

