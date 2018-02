Conflit de travail à l'ABI : rectification des faits

Vendredi, le propriétaire majoritaire de l'Aluminerie de Bécancour inc. (ABI) a rencontré la ministre du Travail, Mme Dominique Vien, ainsi que le député de Trois-Rivières, M. Jean-Denis Girard, au sujet du conflit de travail en cours....

Le président de la section locale 9700 des Métallos représentant les lockoutés d'ABI à Bécancour, Clément Masse, et le directeur québécois des Métallos Alain Croteau, sont sortis satisfaits de la rencontre avec la ministre du Travail, Dominique...