La participation de Certent aux essais en conditions réelles de l'ESMA pour iXBRL se conclut avec succès

LONDRES, 10 février 2018 /PRNewswire/ -- Certent, Inc a annoncé le succès de sa participation aux essais organisés par l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA ou AEMF en français). La plateforme de gestion de la divulgation de Certent a été utilisée pour tester la maturité technologique d'Inline XBRL, ou iXBRL, avant l'entrée en vigueur du mandat.

Les entreprises européennes doivent commencer à déposer leurs états financiers dans le format électronique unique européen (ESEF), qui utilise la spécification iXBRL pour tous les états financiers IFRS (norme internationale d'information financière) annuels à partir des périodes commençant le 1er janvier 2020. Les essais de l'ESMA représentent une étape du processus testant son application auprès des émetteurs et aident à finaliser leurs extensions à la taxonomie IFRS standard qu'ils utiliseront.

« Les dépôts d'iXBRL simplifient beaucoup le processus, par rapport au XBRL brut, pour les entreprises qui préparent des rapports de données structurés, et les régulateurs sont conscients que leurs propres mécanismes de réception doivent être testés avant la date limite de conformité », explique Hugh Wallis, directeur de l'analyse réglementaire chez Certent. « En tant que fournisseur leader de logiciels de rapports financiers réglementaires d'entreprise en Europe, en Afrique, en Asie et aux Amériques, nous sommes ravis d'avoir été sélectionnés pour participer aux essais de l'ESMA ».

Les déposants en Europe ont utilisé XBRL pour déposer des rapports à différents régulateurs depuis au moins 2007. L'utilisation d'Inline XBRL améliore davantage la qualité des données des émetteurs et contribue à réduire les risques et le temps associés à la préparation de divulgations de données financières hautement sensibles.

« Le marché des rapports réglementaires utilise la technologie pour rendre les rapports d'entreprises exploitables et plus comparables, mais il ne se limite pas aux mandats réglementaires tels que l'ESMA », a déclaré John Turner, PDG de XBRL International, l'organisation de normalisation sans but lucratif derrière XBRL et Inline XBRL. « La création de documents comptables de conseil, de rapports de fonds communs de placement et d'autres rapports internes est maintenant un objectif du chef de la direction financière. La clé du succès est de déverrouiller des données à partir de magasins de données exclusifs et de donner le contrôle à l'entreprise sur la façon dont ces informations sont utilisées. L'application de balises pour les rapports externes ainsi que de balises privées pour les rapports internes s'avère être la solution miracle ».

Certent, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de logiciels et de services pour la gestion et la divulgation des avantages de capitaux propres et de la divulgation de données financières.

