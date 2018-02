La France célèbre le Nouvel An chinois avec le Rêve en Bleu







La Nuit du Rêve en Bleu s'est tenue à Paris

PARIS, 10 février 2018 /PRNewswire/ -- Un événement interculturel franco-chinois, intitulé la Nuit du Rêve en Bleu, s'est tenu au Pavillon Royal à Paris. En tant que représentante de la culture chinoise, la société Yanghe a présenté son spiritueux chinois (baijiu), le Rêve en Bleu, aux convives français.

Parmi les invités présents, se trouvaient entre autres M. ZHU Feng - vice-président du groupe Su Alcohol, le représentant de RIVE - distributeur en France de la société Yanghe, des personnalités représentant le Consulat de Chine et les Chinois en France, ainsi que Son Excellence M. SHEN Yang - ambassadeur, délégué permanent de la Chine à l'UNESCO, Mme LU Qingjiang - conseillère du Consulat de Chine en France, M. Buon TAN - conseiller de Paris à la mairie du XIIIème arrondissement, ainsi que Mme Olivia POLOSKI - adjointe à la maire de Paris. Dans la salle de réception située sur les rives de la Seine, toute l'assistance a levé son verre de Rêve en Bleu pour célébrer le Nouvel An chinois.

La France et la Chine ont un respect commun pour la culture de l'alcool. Au cours de cette soirée, Yanghe a proposé du Rêve en Bleu et son goût d'une douceur unique, bousculant ainsi les idées reçues des Européens sur les spiritueux chinois.

Le vice-président du groupe Su Alcohol, Zhu Feng, a déclaré : « Le vin et le baijiu sont une partie inhérente de la culture et de l'histoire françaises et chinoises, respectivement. Héritière et pionnière de la culture du baijiu chinois, Yanghe a pour mission de diffuser cette dernière dans le monde entier. Le baijiu doux est un produit-phare de Yanghe à l'étranger, car sa saveur douce correspond davantage au goût des étrangers. »

Les bons alcools accompagnent souvent les bons mets. Ainsi, Yanghe a collaboré avec la Fédération mondiale de la cuisine chinoise, l'Union des Cafés-Hôtels-Restaurants asiatiques de France et une équipe de chefs cuisiniers classés au Guide Michelin, pour offrir aux convives le Menu du Rêve en Bleu - un repas de réveillon alliant saveurs chinoises et occidentales.

La gamme du Rêve en Bleu de Yanghe a été appréciée par les invités des deux pays, et a permis à chacun de mieux se familiariser avec l'artisanat, la dégustation et la culture du baijiu chinois.

À propos de Yanghe

La société Yanghe se trouve à Suqian, ville de la province chinoise du Jiangsu. Parmi les groupes chinois de fabricants de baijiu, c'est celui qui peut se targuer de la portée et du savoir-faire les plus importants. En 2002, Yanghe a été la première entreprise à proposer un baijiu doux avec sa gamme Classique Bleu, devenant ainsi la marque emblématique en la matière, au point d'acquérir une compétitivité très forte sur le marché national du baijiu.

